İstanbul'da kaybolan Pınar Damar'ın cansız bedeni bulunmuştu... Katili itiraf etti! Pınar'ın eniştesinin anlattıkları şoke etti

Bağcılar'da Mahmutbey Mahallesi'nde geçtiğimiz salı günü akşam saat 19.00 sıralarında ağaçlık alanda bir cansız beden bulunmuş, cesedin kayıp olarak aranan Pınar Damar'a ait olduğu ortaya çıkmıştı. Damar'ın kuzeninin eşi Metin A., cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu'na geldiği sırada gözaltına alınmıştı. Cani katil Metin A., Pınar Damar ile ilişkisi olduğunu ileri sürdü ve Damar'ı göl kenarında boğduktan sonra ağaçlık alana attığını söyledi. Öte yandan Damar'ın eniştesi Serdar Taşdemir, Metin A. birlikte Pınar'ı aradıklarını anlatıp "En son aklıma gelecek kişi oydu" diye konuştu.

"KIZIM BAYRAMDA YANIMDAYDI, HİÇBİR SORUNU YOKTU"

Pınar Damar'ın cansız bedeni Küçükçekmece Gasilhanesi'nden teslim alındı. Acılı baba, kadın cinayetlerinin son bulması için çağrıda bulundu.

Baba Mustafa Damar, "Bu canileri ortadan kaldırın. Bu katiller arka kapıdan girip ön kapıdan çıkıyorlar. Bu canilerin idam edilmesi için kanun çıkartılsın. İdamı bütün halk istiyor. Ben iki gündür buradayım, çok fazla kadın cenazesi geldi buraya" dedi.

Bayramı kızıyla birlikte Antalya'da geçirdiğini belirten Damar, "Hiçbir sorunu yoktu. Şüphelendiğimiz kimse yok. Kardeşimin damadı için konuşulanlar, iddia araştırıyorlar. Bu olayın peşini bırakmayacağız. Basın ve devletle birlikte, bu işin peşini bırakmayacağız. Eğer devlet onun cezasını vermezse, idam ettirmiyorsa, biz kendimiz cezasını veririz. Halka da sesleniyorum, bu canileri ortadan kaldırın" diye konuştu.

"PAZARTESİ GÜNÜ 21.45'TE KENDİSİNE MESAJ ATTIM, GÖRDÜ CEVAP VERMEDİ"

Eniştesi Serdar Taşdemir ise Pınar'la en son geçtiğimiz pazar günü ailece görüştüklerini belirterek şöyle konuştu:

"Antalya'dan tatilden geldi. Beni aradı ve yanına gittik, bana ve yeğenlerine hediye almıştı. Pazartesi günü 21.45'te Whatsapp'tan komik bir video gönderdim. Görmüş ama, cevap vermemiş. Muhtemelen daha sonra telefonu kapandı. Ertesi gün eşim aradı, Pınar'ın kaybolduğunu söyledi. Çok sıcak kanlı biriydi, her gün beni arardı. Hukuki olarak biz davanın peşine düşeceğiz. Polis teşkilatına güveniyoruz. İnşallah adalet yerini bulur."

"GÖZALTINA ALINAN METİN A.'YLA BİRLİKTE PINAR'I ARADIK"

Enişte Taşdemir, gözaltına alınan kuzeninin eşi Metin A. ile ilgili şunları söyledi:

"Akşam benimle birlikte Pınar'ı aradı. Pınar'ın 3 ay önce bir köpeği ölmüştü. Bazen köpeğinin mezarına giderdi. Ablası mezara bakmamız gerektiğini söyleyince, acaba orada mı diye bakmaya gittik. Mezarın yerini Metin A. biliyordu. Numarasını eşimden aldım. Nerede olduğunu sordum, kafede Pınar'ı aradığını söyledi. Sonra köpeğinin mezarına gittik, yerini Metin A. biliyordu. Hiç aklımdan öyle bir şey gelmezdi. En son aklıma gelecek kişi oydu. Ben Metin A.'yı daha önce bir kez gördüm" dedi.

Pınar Damar'ın teyzesinin eşi Nevzat Taşin ise, "Bir çocuk büyütmek kolay değil. Bir cani gelip kıyıyor ve cezasız kalıyor. Müebbet cezası alsa bile, bir şekilde dışarı çıkıyor. Artık caydırıcı kanunlar çıksın" ifadelerini kullandı.

KATİL İTİRAF ETTİ!

Pınar Damar'ın ölümüyle ilgili dün sabah Adli Tıp Kurumu önünde gözaltına alınan Metin A., emniyetteki sorgusunda Metin A.'nın Pınar Damar'ı boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

Metin A.'nın Pınar Damar ile ilişkisi olduğunu öne sürerek göl kenarında boğduktan sonra ağaçlık alana attığını söylediği kaydedildi.

Metin A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(DHA)

