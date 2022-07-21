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İstanbul'da kayıp Pınar Damar'ın cansız bedeni bulundu! Adli Tıp önünde gözaltı, kimliği dikkat çekti

21.07.2022 07:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da önceki akşam ağaçlık alanda bulunan cesedin kayıp olarak aranan 32 yaşındaki Pınar Damar'a ait olduğu ortaya çıktı. Damar'ın cenazesi Adli Tıp'a kaldırılırken polis ekipleri cenazeyi almak için gelen Damar'ın kuzeninin eşi olduğu öğrenilen M.A.'yı gözaltına aldı.

İstanbul'da kayıp Pınar Damar'ın cansız bedeni bulundu! Adli Tıp önünde gözaltı, kimliği dikkat çekti

İstanbul Bağcılar'da önceki gün akşam saatlerinde ağaçlık alanda hareketsiz yatan bir kadın olduğunu görenler ekiplere haber verdi. Kadının hayatını kaybettiği belirlenirken yapılan incelemede cansız bedenin 2 gündür haber alınamayan Pınar Damar'a ait olduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri olayla ilgili olarak Damar'ın kuzeninin eşi olduğu öğrenilen M.A.'yı gözaltına aldı.

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CESET PINAR DAMAR'A AİT ÇIKTI

Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'nde önceki akşam saat 19.00 sıralarında, ağaçlık alanda hareketsiz yatan kadın olduğunu fark edenler polise haber verdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cesedi kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin bulunması için adli tıp kurumuna kaldırılırken polis ise konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan araştırmalarda cesedin, ailesinin 2 gündür haber alamadığı için kayıp ihbarında bulunduğu Pınar Damar'a ait olduğu öğrenildi. Yakınları Pınar Damar'ın cenazesini almak üzere Adli Tıp Kurumu'na geldi.

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ADLİ TIP ÖNÜNDE GÖZALTI

Ailesinin beklediği sırada, Adli Tıp Kurumu önüne gelen cinayet şube polisi ekipleri Pınar Damar'ın kuzeninin eşi olduğu öğrenilen M.A.'yı gözaltına aldı. Cinayetle ilgili gözaltına alındığı öğrenilen M.A.'nın ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Ailesi Damar'ın cenazesini İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan teslim aldı.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti İstanbul
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