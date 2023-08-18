HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul’da 'kısa mesafe' cinayeti: Yol ortasında döverek öldürdü! Aldığı cezayı duyan inanamadı

İstanbul’da 'kısa mesafe' cinayeti: Yol ortasında döverek öldürdü! Aldığı cezayı duyan inanamadı

18.08.2023 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu'nda Fas uyruklu Jamal Doumane (57), evine gitmek için durdurmak istediği taksinin şoförü Doğan G. tarafından 'kısa mesafe' olduğu nedeniyle araca alınmadı. İkili arasında çıkan kavgada Doumane, taksici Doğan G. tarafından sokak ortasında tekme ve yumruklarla dövüldü. Kavga esnasında yere düşerek başını çarpan Doumane, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Dehşet anları kameralara yansırken, yakalanan taksiciye verilen ceza ise şaşkına çevirdi. İşte detaylar...

Dehşete düşüren olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 10.30 sıralarında Beyoğlu Asmalı Mescid Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaklaşık 11 yıl önce ailesiyle birlikte yurda gelen 57 yaşındaki Fas uyruklu Jamal Doumane, çeşitli işlerde çalıştıktan sonra bir gece kulübünde bodyguardlık yapmaya başladı. Bu süre içerisinde ikamet izninin süresi dolan adam, ülkesi Fas'a döndü. Yaklaşık 3 ay sonra geri gelen adam, ikamet iznine başvurarak sonucunu beklemeye başladı.

AW010936_01

KISA MESAFE DİYEREK ALMADIĞI ADAMI DÖVDÜ

Bu süre zarfında adam olay günü arkadaşlarını ziyaret etmek için eskiden çalıştığı gece kulübüne gitti. Sabah saatlerinde kulüpten çıkan Doumane, Şişli Mecidiyeköy'deki evine gitmek için yoldan geçen bir taksiyi durdurdu. Taksici iddiaya göre adamı, gideceği adresi kısa mesafe bulması nedeniyle aracına almadı. Bunun üzerine duruma sinirlenen Doumane, giden taksinin arka tamponuna eliyle vurdu. Bu duruma sinirlenerek aracından inen taksici ile adam arasında tartışma çıktı. Tartışmanın bir anda kavgaya dönüştüğü olayda, taksici adamı iterek yere düşürdü. Yerden kalkan adam, taksicinin üstüne yürüyerek kavgayı sürdürdü. Devam eden kavgada taksici, attığı yumrukla Doumane'yi bir kez daha yere düşürdü. Başını asfalta çarpan adam olduğu yerde hareketsiz şekilde kalırken, taksici ise aracına binerek kaçtı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

AW010936_03

BAŞINI YERE ÇARPIP BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan ve bilinci kapalı olan Jamal Doumane'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Burada müdahalesine devam edilen adamın beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Adam ardından ambulansla Avcılar'daki Murat Kölük Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada yoğun bakıma alınan adamın beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi. Gece saatlerinde ise hayati fonksiyonları duran adamın hayatını kaybettiği bilgisine ulaşıldı.

AW010936_09

“ZİYARET ETTİĞİMDE GÖRDÜM Kİ EŞİM BİTTİ”

Olayla ilgili konuşan adamın eşi Fatima Krib, “Eşim Taksim'de bir taksi durduruyor ve taksici ile aralarında tartışma yaşanıyor. Kısa mesafe olduğu söyleyerek onu almak istemiyor. Daha sonra aralarında tartışma çıkıyor ve eşim kapıyı sertçe vurarak taksiden iniyor. Taksici de sinirlenerek eşime yumruk arıyor. Darbenin etkisiyle eşim yere düşüyor ve kafasını kaldırıma vuruyor. Ardından çevredekiler ambulansa haber veriyor ve hastaneye kaldırılıyor. Beni tanımadığım bir numara aradı ve ‘eşinizi Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüyoruz' dedi. İlk müdahalenin ardından yoğun bakımda yer olmadığı için ambulans ile Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu çok ağır. Sürekli kalbi duruyor, yarım saatten fazla kalbi durdu. Beyin ölümü gerçekleşti. Ben ziyaret ettiğimde gördüm ki eşim bitti. Ben Türkiye devletine güveniyorum, eşim için adalet istiyorum” dedi.

AW010936_04

POLİS, KAÇAN TAKSİCİYİ YAKALADI

Yaşananların ardından Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, geniş çaplı çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde görgü şahitlerinin ifadesine başvuran polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda adamı döverek beyin ölümüne sebep olan taksicinin Doğan G. olduğu tespit edildi. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, Doğan G.'yi Balo Sokak'ta kaçmak üzereyken kıskıvrak yakaladı.

AW010936_06

TAKSİCİ EV HAPSİ CEZASINA ÇARPTIRILDI

Gözaltına alınan Doğan G., ifadesi alınmak ve adli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Burada adamı dövdüğünü itiraf eden ve yaşananları anlatan Doğan G. “kasten yaralama” suçundan adli işlem yapılması sonrasında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan Doğan G. adli kontrol hükümleri uygulanarak ev hapsi cezasına çarptırıldı.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şaşırtan karar! O isim Instagram hesabını sildiŞaşırtan karar! O isim Instagram hesabını sildi
İstanbul'da tehlike yine baş gösterdi: "En kritik nokta Avrupa yakası"İstanbul'da tehlike yine baş gösterdi: "En kritik nokta Avrupa yakası"
İspanya'nın Tenerife Adası cehenneme döndü!İspanya'nın Tenerife Adası cehenneme döndü!
Anahtar Kelimeler:
cinayet Taksici Beyoğlu

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sahte doktordan sonra şimdi de sahte veteriner

Sahte doktordan sonra şimdi de sahte veteriner

İndirimlerin son günü! Crocs terliklerdeki fırsatı kaçırmayın

İndirimlerin son günü! Crocs terliklerdeki fırsatı kaçırmayın

Sevgilisi bacaklarından tutup sallandırdı! 25 metreden düşerek öldü

Sevgilisi bacaklarından tutup sallandırdı! 25 metreden düşerek öldü

Sevgilisinin sosyal medya hareketleri Excel'de...

Sevgilisinin sosyal medya hareketleri Excel'de...

İndirimlerin bugün son günü! Kaçırmamanız gereken fırsatları seçtik

İndirimlerin bugün son günü! Kaçırmamanız gereken fırsatları seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.