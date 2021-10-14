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  4. İstanbul'da korkunç kaza! Otomobilin üzerine kamyon devrildi, sıkıştığı yerde hayatını kaybetti

İstanbul'da korkunç kaza! Otomobilin üzerine kamyon devrildi, sıkıştığı yerde hayatını kaybetti

14.10.2021 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Beykoz mevkiinde beton blok yüklü İSKİ'ye ait kamyon, otomobilin üstüne devrildi. Otomobil sürücüsü 21 yaşındaki Ozman Baran Öz sıkıştığı yerde hayatını kaybederken, Kutlay T., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaza, 11.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu, Beykoz mevkii Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde meydana geldi. Kutlay T.'nin kullandığı beton blok yüklü İSKİ'ye ait kamyonun iddiaya göre sol ön tekerleği patladı. Kutlay T.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, aynı yönde giden Ozman Baran Öz'ün kullandığı (21) otomobilin üstüne devrildi.

YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kamyonu uzun uğraşların ardından otomobilin üzerinden kaldırdı. Hurdaya dönen otomobilden çıkarılan Ozman Baran Öz'ün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Öz'ün cenazesi morga kaldırıldı. Kamyon şoförü Kutlay T. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle köprü istikametinde bir süre yoğunluk oluştu. Trafik tek şeritten sağlandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İstanbul Beykoz
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