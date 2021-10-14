İstanbul'da korkunç kaza! Otomobilin üzerine kamyon devrildi, sıkıştığı yerde hayatını kaybetti

Kaza, 11.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu, Beykoz mevkii Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde meydana geldi. Kutlay T.'nin kullandığı beton blok yüklü İSKİ'ye ait kamyonun iddiaya göre sol ön tekerleği patladı. Kutlay T.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, aynı yönde giden Ozman Baran Öz'ün kullandığı (21) otomobilin üstüne devrildi.

YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kamyonu uzun uğraşların ardından otomobilin üzerinden kaldırdı. Hurdaya dönen otomobilden çıkarılan Ozman Baran Öz'ün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Öz'ün cenazesi morga kaldırıldı. Kamyon şoförü Kutlay T. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle köprü istikametinde bir süre yoğunluk oluştu. Trafik tek şeritten sağlandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

