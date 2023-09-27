HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul’da o güne dikkat! Sağanak yağışlar için beklenen haber geldi! İşte hava durumu ile ilgili son detaylar…

İstanbul’da o güne dikkat! Sağanak yağışlar için beklenen haber geldi! İşte hava durumu ile ilgili son detaylar…

27.09.2023 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava durumu ile ilgili son dakika sağanak haberi geldi. Son zamanlarda Türkiye'de yaşanan sıcak hava dalgasının adından meteorolojiden İstanbul için sağanak yağış uyarısı geldi. Batı bölgeleri bugünden itibaren yağışlı havanın etkisine girecek. Batıdaki yerel sağanaklarla birlikte sıcaklıklar 4-5 derece azalacak. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...

İstanbul’da o güne dikkat! Sağanak yağışlar için beklenen haber geldi! İşte hava durumu ile ilgili son detaylar…

Sağanak yağışlar ne zaman gelecek sorusu yanıt buldu. Türkiye'de etkisini gösteren sıcak hava dalgası, yerini sağanak yağışlara bırakacak. İstanbul’da merakla beklenen yağışlar geliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yurt genelinde yaptığı son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kuzey Ege ile Bilecik, Isparta, Burdur, Trabzon Rize çevreleri ve Doğu Akdeniz'in toroslar mevkii'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

1

İSTANBUL'A SAĞANAK

Perşembe gününden itibaren İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin batı kesimlerini etkisi altına alacak sağanak, hafta sonu da devam edecek. İstanbul'da poyraz kuvvetli hava bulutlanıyor, perşembe yağmur var. Ankara biraz bulutlu, İzmir'de yağış çarşamba kısa süreli, perşembe daha kuvvetli yağacak. Bursa yerel yağmurlu, Antalya açık. İstanbul 27, Ankara 29, İzmir 30, Bursa 29, Antalya 30 dereceleri görecek.

İŞTE BÖLGE BÖLGE BEKLENEN HAVA DURUMU

Marmara'da poyraz çok sert, ara ara kuvvetli yağacak sağanaklar çarşamba günü Çanakkale, Balıkesir, Bilecik tarafında başlayacak. Perşembe ise bölge genelinde devam edecek. Kocaeli ve Edirne 28, Balıkesir 29 derece olacak.

İç Anadolu'da hava açık, öğle Sivas 29, Niğde 28, Konya 30 derece, gece Sivas ve Kayseri 10, Eskişehir 12 derece. Sonraki günler daha soğuk ve az noktada yağış da olacak.

2

Ege'de önce Manisa, Afyon boyunca iç kesimlerde, perşembe bölge genelinde gök gürültülü sağanaklar var. Manisa 33, Afyon 29, Bodrum 28 derece olacak.
Akdeniz'de hava hala bunaltıcı, gölgede Adana 32, Isparta 29 derece. Güneydoğu güneşli, Gaziantep 34, Diyarbakır 35 derece.

Karadeniz'in geneli az bulutlu ama perşembe Batı Karadeniz de sağanaklardan etkilenecek. Bolu 29, Samsun 25, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu'da sıcaklık yüksek Erzurum 26, Malatya 31 derece.

İşte Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin raporu:

27 EYLÜL ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

27-EYLÜL

28 EYLÜL PERŞEMBE HAVA DURUMU

28-EYLÜL

29 EYLÜL CUMA HAVA DURUMU

29-EYLÜL

30 EYLÜL CUMARTESİ HAVA DURUMU

30-EYLÜL

1 EKİM PAZAR HAVA DURUMU

1-EKİM

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ankara'da kulisler hareketlendi, adaylık için iki isim öne çıkıyorAnkara'da kulisler hareketlendi, adaylık için iki isim öne çıkıyor
Ders zili çaldı, acil ve poliklinikler dolu taştı! Belirtiler birbirine karıştı: 'Okula göndermeyin'Ders zili çaldı, acil ve poliklinikler dolu taştı! Belirtiler birbirine karıştı: 'Okula göndermeyin'
Karar verildi! Donald Trump suçlu bulunduKarar verildi! Donald Trump suçlu bulundu
Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul haberler sağanak

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Balıkçının ağına mavi renkli balık takıldı! Pişince rengi değişti...

Balıkçının ağına mavi renkli balık takıldı! Pişince rengi değişti...

Camper, Levi's, Puma, Adidas ve dahası! Ünlü moda markalarındaki indirimleri keşfedin, tarzınızı yükseltin

Camper, Levi's, Puma, Adidas ve dahası! Ünlü moda markalarındaki indirimleri keşfedin, tarzınızı yükseltin

Taciz anları kamerada! Arkasından yaklaşarak kalçasına dokundu

Taciz anları kamerada! Arkasından yaklaşarak kalçasına dokundu

Almanya bu iki Türk genci konuşuyor! Kahraman ilan edildiler

Almanya bu iki Türk genci konuşuyor! Kahraman ilan edildiler

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.