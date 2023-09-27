İstanbul’da o güne dikkat! Sağanak yağışlar için beklenen haber geldi! İşte hava durumu ile ilgili son detaylar…

Sağanak yağışlar ne zaman gelecek sorusu yanıt buldu. Türkiye'de etkisini gösteren sıcak hava dalgası, yerini sağanak yağışlara bırakacak. İstanbul’da merakla beklenen yağışlar geliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yurt genelinde yaptığı son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kuzey Ege ile Bilecik, Isparta, Burdur, Trabzon Rize çevreleri ve Doğu Akdeniz'in toroslar mevkii'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İSTANBUL'A SAĞANAK

Perşembe gününden itibaren İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin batı kesimlerini etkisi altına alacak sağanak, hafta sonu da devam edecek. İstanbul'da poyraz kuvvetli hava bulutlanıyor, perşembe yağmur var. Ankara biraz bulutlu, İzmir'de yağış çarşamba kısa süreli, perşembe daha kuvvetli yağacak. Bursa yerel yağmurlu, Antalya açık. İstanbul 27, Ankara 29, İzmir 30, Bursa 29, Antalya 30 dereceleri görecek.

İŞTE BÖLGE BÖLGE BEKLENEN HAVA DURUMU

Marmara'da poyraz çok sert, ara ara kuvvetli yağacak sağanaklar çarşamba günü Çanakkale, Balıkesir, Bilecik tarafında başlayacak. Perşembe ise bölge genelinde devam edecek. Kocaeli ve Edirne 28, Balıkesir 29 derece olacak.

İç Anadolu'da hava açık, öğle Sivas 29, Niğde 28, Konya 30 derece, gece Sivas ve Kayseri 10, Eskişehir 12 derece. Sonraki günler daha soğuk ve az noktada yağış da olacak.

Ege'de önce Manisa, Afyon boyunca iç kesimlerde, perşembe bölge genelinde gök gürültülü sağanaklar var. Manisa 33, Afyon 29, Bodrum 28 derece olacak.

Akdeniz'de hava hala bunaltıcı, gölgede Adana 32, Isparta 29 derece. Güneydoğu güneşli, Gaziantep 34, Diyarbakır 35 derece.

Karadeniz'in geneli az bulutlu ama perşembe Batı Karadeniz de sağanaklardan etkilenecek. Bolu 29, Samsun 25, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu'da sıcaklık yüksek Erzurum 26, Malatya 31 derece.

İşte Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin raporu:

27 EYLÜL ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

28 EYLÜL PERŞEMBE HAVA DURUMU

29 EYLÜL CUMA HAVA DURUMU

30 EYLÜL CUMARTESİ HAVA DURUMU

1 EKİM PAZAR HAVA DURUMU





