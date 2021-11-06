İstanbul’da Rihanna heyecanı! Fotoğraf çekinmek için sıraya girdiler

Karaköy’de bir mekânda Rihanna heyecanı yaşandı. Müşteriler, mekandaki bir kadını Rihanna zannederek fotoğraf çektirmek istedi.

İKİZİ KADAR BENZİYOR

Ancak fotoğraf çektirmek için sıraya girenler kısa sürede gerçekle yüzleşti. Söz konusu şahsın Rihanna olmadığı kısa sürede anlaşılırken kadının Barbadoslu şarkıcıya ikizi kadar benzemesi dikkat çekti.

DÖVMESİ BİLE AYNI

Elinin üzerinde de Rihanna'nın dövmesinden bulunan kadın, gördüğü ilgiden memnundu. Müşterilerin, genç kadını Rihanna zannederek fotoğraf çektirmek istedikleri anlar ise sosyal medyada paylaşılarak kısa sürede gündem oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medya kullanıcıları, "Yalnız cidden aynısı", "Rihanna olmadığına ne kadar eminsiniz bence ta kendisi herkesi değilim diye kekliyor", "Çok benziyor" yorumlarında bulundu.



