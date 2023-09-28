İstanbul'da sevgililerden kanlı baskın! Kapı önünde kurşun yağdırdılar

İki sevgili silahla alt komşusunun evini bastı, 5 kişilik aileye kapı önünde kurşun yağdırdı. O saldırganlar 13 yaşındaki kızı, ablasını ve babasını silahla vurdu. İki sevgilinin kanlı baskını Eyüpsultan'da yaşandı. Saldırgan R.K. ve birlikte yaşadığı sevgilisi, oturdukları eve kaçak kat çıkınca belediyeden ceza yedi. İki sevgili, kaçak kat ihbarını komşularının yaptıklarını düşündü. Soluğu komşularının kapısında alan sevgililerin ikisinin elinde birer tabanca vardı. Hakaret, tehdit derken önce adam sonra da R.K. tetiğe bastı.

KURŞUN YAĞDIRDILAR

Silahtan çıkan kurşunların ilk hedefi 13 yaşındaki kız çocuğu oldu. Kurşunlar kasığına, dizine ve ayağına isabet etti. Kapının kapatılmasına rağmen saldırganlar silahla kurşun yağdırmaya devam etti. Bu sefer de baba ve diğer kızı yaralandı.

ÖZEL HAREKAT GÖZALTINA ALDI

Yaralı baba ve kızları hastaneye kaldırıldı, silahlı sevgilileri özel hareket polisleri evlerini basarak gözaltına aldı. İkisi de tutuklandı.

"ÇOK KORKTUM"

Kanal D Haber'in haberine göre 13 yaşındaki kız çocuğu "Vuruldum buraya düştüm gerçekten çok korktum. Basamıyorum da yürüyemiyorum da" dedi. Abla ise "Silahla baskına geldiler. Bizi öldürmeye teşebbüs ettiler" diye konuştu.

