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  4. İstanbul'da sis deniz trafiğini etkiledi! Çok sayıda vapur seferi yapılamadı

İstanbul'da sis deniz trafiğini etkiledi! Çok sayıda vapur seferi yapılamadı

03.01.2023 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da gece boyunca etkisini gösteren sis, sabahın erken saatlerinde hayatı olumsuz yönde etkilemeyi sürdürüyor. Sis, Anadolu Yakası'nda görüş mesafesini düşürdü. Öte yandan sis nedeniyle çok sayıda vapur seferinin yapılamadığı bildirildi.

İstanbul'da sis deniz trafiğini etkiledi! Çok sayıda vapur seferi yapılamadı

İstanbul’da gece boyunca ara ara etkisini gösteren sis, Anadolu Yakası’nda bazı ilçelerde sabahın erken saatlerinde hayatı olumsuz yönde etkilemeyi sürdürüyor. D-100 Karayolu’nda yoğun şekilde görülen sisin, görüş mesafesini de düşürdü. Özellikle Kartal ve Pendik'te, D-100 Karayolu’nda yoğun sis nedeniyle sürücüler kontrollü ve yavaş şekilde ilerledi.

SİS DENİZ ULAŞIMINI ETKİLEDİ

Öte yandan etkili olan sis nedeniyle çok sayıda vapur seferinin yapılamadığı bildirildi. İstanbul Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamaya göre sisten kaynaklı hava muhalefeti nedeniyle yapılamayan seferler şöyle;

Beykoz-Sarıyer, Sarıyer-Kadıköy,Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer, Maltepe-Adalar, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu(Ring), Bostancı-Karaköy-Kabataş, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş,Küçüksu-İstinye, Üsküdar-Aşiyan, Rumeli Kavağı-Eminönü, Anadolu Kavağı-Üsküdar, Çengelköy-İstinye.

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İstanbul sis

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