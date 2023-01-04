İstanbul'da taksici skandalı! 'Bahşiş' zorbalığı: Alacağım bunu

İstanbul'da taksici skandallarına bir yenisi daha eklendi. Bir taksici, müşterisinden taksimetreden yazandan daha fazla para aldı. 'Bahşiş' kılıfı uyduran taksici ve genç arasında başlayan tartışmada kazanan genç oldu. Gencin 'polisi çağırın' demesi sonrasında geri adım adan taksici aldığı parayı geri iade etti.

201 TL YERİNE 250 TL ÇEKTİ

Hiç utanmadan 201 TL yerine 250 TL çekti. Müşterinin parasını resmen gasp etti sonra da utanmazlığı ele aldı, inkar etti, yalan söyledi. 'Bahşiş' zorbası taksici 'pes' dedirtti.

'SENDEN ALACAĞIM BUNU'

İstanbul'da yaşanan olayda 18 yaşındaki bir genç, bir uygulamada üzerinden taksi çağırdı. Mahmutbey'deki bir alışveriş merkezine gidecekti. Yola çıktılar oraya vardıklarında taksimetrede 201 TL yazıyordu. Taksici yazan tutarın 50 TL fazlasını istedi ve bunda diretti. 18 yaşındaki genç polisi çağırmak isteyince taksici bu sefer de küfretti. En sonunda da fazla parasını geri aldı.

Show Haber'in haberine göre 18 yaşındaki genç, "Benden 250 TL istedi, 50 TL'nin bahşiş olduğunu söyledi, kabul etmedim. Taksici 'senden alacağım bunu' diyerek diretti, ben de videoya çektim" dedi.

