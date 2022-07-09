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İstanbul'da tehlikeli anlar! Görür görmez kaçmaya çalıştılar

09.07.2022 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da Kurban Bayramı nedeniyle bazı noktalarda yoğunluk yaşandı. Trafik yoğunluğuna girmek istemeyen bazı sürücüler ise ters yöne girerek kaçmaya çalıştı. İstanbul'da kazaya davetiye çıkan görüntüler havadan görüntülendi.

İstanbul'da tehlikeli anlar! Görür görmez kaçmaya çalıştılar

İstanbul'da sürücüler, bazı noktalarda oluşan trafik yoğunluğundan kaçmak için hem kendilerinin hem de başkalarının canlarını hiçe saydı. Kimi sürücü ters yönden geri geri gitti kimi sürücü de 'U' dönüşü yaparak bağlantı yoluna çıktı. İstanbul'da kazaya davetiye çıkan görüntüler havadan görüntülendi.

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TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

İstanbul'da bayram namazının ardından yola çıkan sürücüler bazı bölgelerde trafik yoğunluğuna neden oldu. TEM otoyolu Avcılar gişeleri mevkiinden Büyükçekmece Gölü'ne kadar olan yaklaşık 15 kilometrelik kısmında da sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu oluştu.

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TEHLİKELİ ANLAR

Yolun bazı bölgelerinde trafik adım adım ilerledi. Kurbanlık kesim alanlarına girmek isteyenlerin neden olduğu trafikte tehlikeli anlar yaşandı. Trafiğin başladığı nokta olan Avcılar gişeleri mevkiinde bazı sürücüler yoğunluğa takılmamak için ters yöne girerek bağlantı yollarına gitmeye çalıştı. Kimi sürücü ters yönden geri geri gitti kimi sürücü de 'U' dönüşü yaparak bağlantı yoluna çıktı. Yüzlerce aracın tehlikeli ters yön manevraları havadan görüntülendi.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı İstanbul
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