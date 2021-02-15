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İstanbul'da trafik durumu! (İBB mobil uygulamasına göre yol durumu)

15.02.2021 08:11 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da trafik durumu! (İBB mobil uygulamasına göre yol durumu)

Son dakika haberine göre İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından haftanın ilk iş günü trafik akışı önceki haftalara göre sakin seyrediyor.

Türkiye genelinde 12 Şubat Cuma günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Gece saatlerinde kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışı sabah saatlerinde bazı bölgelerde devam ediyor.

Haftanın ilk iş gününde vatandaşların kendi araçlarıyla yola çıkmayı geçtiğimiz haftalara oranla daha az tercih ettiği gözlendi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Edirne istikametinde trafik yoğunluğu gözlenirken, Ankara istikametinde trafik akıcı şekilde ilerliyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün her iki istikametinde de trafik akıcı şekilde devam ediyor.

TEM otoyolu ve D-100 karayolu başta olmak üzere ana arterlerde trafik yoğunluğunun önceki haftalara göre daha az olduğu görüldü. D-100 Avcılar Gümüşpala Hacışerif yönünde meydana gelen araç arızası nedeniyle bu noktada trafik yoğunluğu oluştu.

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Gece boyunca kentin bazı noktalarında meydana gelen ağaç devrilmesi ve kar nedeniyle ara sokaklar ile bazı caddelerde de araçlar ilerleyemedi. İtfaiye ve belediye ekiplerinin ağaçları yolda kaldırma çalışmaları sürüyor.

EKİPLER ALARM DURUMUNDA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediye ekipleri, ana arter ve caddelerdeki çalışmalarına devam ediyor.

İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla yüzde 44 olarak ölçüldü.

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