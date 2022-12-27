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İstanbul'da vahşet! "Canilik bu! Tasması ve zinciri vardı"

27.12.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Zeytinburnu'nda tasmalı ve zincirli olduğu belirtilen köpeğin yakılarak öldürüldüğü iddia edildi. Acımasızca öldürülen sokak köpeğini kurtarmaya çalışan esnaf "Tasması ve zinciri vardı. Olabildiğince söndürmeye çalıştık ama, kurtaramadık" dedi.

İstanbul'da vahşet! "Canilik bu! Tasması ve zinciri vardı"

İstanbul'daki korkunç olay Zeytinburnu Maltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Dün sabah saatlerinde, kimlikleri henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, tasma ve zinciri olduğu belirtilen bir köpeği yakarak öldürdü.

AĞIR YARALANAN KÖPEK KURTARILAMADI

Sabah saatlerinde iş yerlerini açmaya gelen esnaf, yanan köpeğin üzerine su döktü. Yanıklar nedeniyle ağır yaralanan köpek kurtarılamadı.

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"GELDİĞİMİZDE KÖPEK HALA YANIYORDU"

Acımasızca öldürülen sokak köpeğini kurtarmaya çalışan esnaf Ramazan Mesut Yılmaz, "Geldiğimizde köpek hala yanıyordu. Ya öldürüp attılar ya da yaktılar. Canilik bu yapılan. Önce ateş yakılmış burada. Ne olduğuna bakmaya geldiğimizde köpeği gördük. Bizim de köpeğimiz var, o durumu görünce çok kötü olduk. Etrafa sorduk sahibi var mı diye. Tasması ve zinciri vardı. Olabildiğince söndürmeye çalıştık ama, kurtaramadık" dedi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Zeytinburnu köpek

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