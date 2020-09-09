İstanbul'da yeni koronavirüs yasakları! İstanbul Valiliği duyurdu (Toplu taşımada ayakta yolcu alınmayacak mı?)

Raylı sistem araçlarında (metro, tramvay vb.) oturan koltukların tamamı ve ayakta yolcu kapasitesinin %50’sine kadar (AW-4 sayısının yarısı) yolcu alınabilecek.

Minibüs/midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek.

Genelge ile ülke genelinde meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda maske takmak zorunlu olacağı ve metro, tramvay gibi raylı sistem araçları ile metrobüslere ayakta alınacak yolcuların sayısını il/ilçe hıfzıssıhha kurullarının tespit edileceği duyurulmuştu.

Metrobüsler ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüsler gibi ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarında; oturan yolcu sayısı kadar (karşılıklı dörtlü koltuklarda iki koltuğu kullanılmadan ve karşılıklı yüz yüze gelmeden çapraz oturma düzeniyle) ve ayakta yolcu kapasitesinin 1/3’üne kadar yolcu alınmasına, ayakta yolcuların yakın temasını engellemek için araç zemininde etiket uygulaması yapılmasına, araç kapasitesinin dolması halinde sürücü tarafından yolcu alınmamasına, ısrarla biniş olması halinde ise araç hareket ettirilmeden sürücü tarafından kolluk kuvvetlerine bildirimde bulunulacak

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 08.09.2020 Salı günü saat 16.00'da Vali Yardımcısı Niyazi

ERTEN başkanlığında olağanüstü toplanmıştır.

Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmektedir.

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için ayrı ayrı belirlenen tedbirlere uyum ve etkin denetim mekanizmaları büyük önem taşımaktadır.

Bu çerçevede, farklı tarihlerde İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeler ile belirli

dezavantajlı gruplara/meslek icralarına yönelik veya kamuya açık bazı alanlarda herkese maske takma zorunluluğu getirilmiş; İçişleri Bakanlığının 01.06.2020 tarih ve 8567 sayılı genelgesi ile şehirlerarası ve şehir içi yolcu taşımacılığına ilişkin düzenlemeler yapılmış, İçişleri Bakanlığının 30.05.2020 tarih ve 8556 sayılı ve 02.06.2020 tarih ve 8591 sayılı genelgeleri ile lokanta restoran, kafe ve benzeri

işletmelerin müzik faaliyetlerine kısıtlama getirilmiştir.