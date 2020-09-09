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  4. İstanbul'da yeni koronavirüs yasakları! İstanbul Valiliği duyurdu (Toplu taşımada ayakta yolcu alınmayacak mı?)

İstanbul'da yeni koronavirüs yasakları! İstanbul Valiliği duyurdu (Toplu taşımada ayakta yolcu alınmayacak mı?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 10:18 | Son Güncelleme

İstanbul Valiliği, İstanbul genelinde uygulanacak yeni koronavirüs tedbirlerini duyurdu. Alınan kararlara göre kent genelinde maske zorunluluğu getirilirken minibüs ve midibüslerde ayakta yolcu alınmayacak. Metrobüs, metro ve tramvaylarda ise ayaktaki yolcu sayısına kısıtlama getirildi.

İstanbul'da yeni koronavirüs yasakları! İstanbul Valiliği duyurdu (Toplu taşımada ayakta yolcu alınmayacak mı?)

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiye kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine “Covid 19 Tedbirleri” konulu ek genelge gönderdi.

Genelge ile ülke genelinde meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda maske takmak zorunlu olacağı ve metro, tramvay gibi raylı sistem araçları ile metrobüslere ayakta alınacak yolcuların sayısını il/ilçe hıfzıssıhha kurullarının tespit edileceği duyurulmuştu.

İSTANBUL'DA YENİ KORONAVİRÜS KARARLARI

Genelgenin ardından gözler il/ilçe hıfzıssıhha kurullarına çevrilirken, İstanbul için alınan yeni koronavirüs tedbirleri açıklandı.

Yeni koronavirüs tedbir kararlarını İstanbul Valiliği duyurdu.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı kararlar şöyle:

  • Minibüs/midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek.

  • Raylı sistem araçlarında (metro, tramvay vb.) oturan koltukların tamamı ve ayakta yolcu kapasitesinin %50’sine kadar (AW-4 sayısının yarısı) yolcu alınabilecek.

  • Metrobüsler ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüsler gibi ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarında; oturan yolcu sayısı kadar (karşılıklı dörtlü koltuklarda iki koltuğu kullanılmadan ve karşılıklı yüz yüze gelmeden çapraz oturma düzeniyle) ve ayakta yolcu kapasitesinin 1/3’üne kadar yolcu alınmasına, ayakta yolcuların yakın temasını engellemek için araç zemininde etiket uygulaması yapılmasına, araç kapasitesinin dolması halinde sürücü tarafından yolcu alınmamasına, ısrarla biniş olması halinde ise araç hareket ettirilmeden sürücü tarafından kolluk kuvvetlerine bildirimde bulunulacak

    • İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

    İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 08.09.2020 Salı günü saat 16.00'da Vali Yardımcısı Niyazi
    ERTEN başkanlığında olağanüstü toplanmıştır.

    Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmektedir.

    İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için ayrı ayrı belirlenen tedbirlere uyum ve etkin denetim mekanizmaları büyük önem taşımaktadır.

    Bu çerçevede, farklı tarihlerde İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeler ile belirli
    dezavantajlı gruplara/meslek icralarına yönelik veya kamuya açık bazı alanlarda herkese maske takma zorunluluğu getirilmiş; İçişleri Bakanlığının 01.06.2020 tarih ve 8567 sayılı genelgesi ile şehirlerarası ve şehir içi yolcu taşımacılığına ilişkin düzenlemeler yapılmış, İçişleri Bakanlığının 30.05.2020 tarih ve 8556 sayılı ve 02.06.2020 tarih ve 8591 sayılı genelgeleri ile lokanta restoran, kafe ve benzeri
    işletmelerin müzik faaliyetlerine kısıtlama getirilmiştir.

    Gelinen aşamada başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınan tedbirlere yeterince riayet edilmemesinin hastalığın yayılım hızını artırması ve toplum sağlığını riske atması nedeniyle;

    07.09.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda ve İçişleri Bakanlığının

    08.09.2020 tarihli ve E.14533 sayılı Genelgesi çerçevesinde;

    Bu kapsamda;

    1. İlimizde (meskenler hariç olmak üzere) tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb.) vatandaşlarımıza istisnasız maske takma zorunluluğu getirilmiştir.

    2. Minibüs/midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma
      yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir.

    3. Bunların dışında kalan raylı sistem araçları (metro, tramvay vb.), metrobüsler ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüsler gibi ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarından;

    3.1. Raylı sistem araçlarında (metro, tramvay vb.) oturan koltukların tamamı ve ayakta yolcu kapasitesinin %50’sine kadar (AW-4 sayısının yarısı) yolcu alınabilecektir.

    3.2. Metrobüsler ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüsler gibi ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarında; oturan yolcu sayısı kadar (karşılıklı dörtlü koltuklarda iki koltuğu kullanılmadan ve karşılıklı yüz yüze gelmeden çapraz oturma düzeniyle) ve ayakta yolcu kapasitesinin 1/3’üne kadar yolcu alınmasına, ayakta yolcuların yakın temasını engellemek için araç zemininde etiket uygulaması yapılmasına, araç kapasitesinin dolması halinde sürücü tarafından yolcu alınmamasına, ısrarla biniş olması halinde ise araç hareket ettirilmeden sürücü tarafından kolluk kuvvetlerine bildirimde bulunulacaktır.

    3.3.Raylı sistem araçları (metro, tramvay vb.), metrobüsler ve koltuk
    kapasiteleriseyreltilmiş/kaldırılmış otobüslerde ayakta alınabilecek yolcu sayısını belirtir levha/tabela herkesin görebileceği şekilde asılacak ve ayaktaki yolcuların durabileceği yerler fiziki olarak işaretlenmek suretiyle belirlenecektir.

    1. Restoran, kafe vb. tüm yeme-içme ya da eğlence yerlerinde saat 24.00’ten sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) hiçbir şartta izin verilmeyecektir. Kaymakamların koordinasyonunda kolluk birimleri ve yerel yönetimler bu konuda gerekli tüm tedbirleri alacaklardır.

  • Vatandaşların toplu olarak bulunduğu/bulunabileceği yerler (Pazar yerleri, sahiller vb.) ile kafe, restoran vb. yeme içme ve eğlence mekanlarında; Koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi ile İçişleri Bakanlığının ilgili Genelgeleriyle belirlenen kurallara ve alınan tedbirlere uyulması hususundaki denetimlerin süreklilik taşıyacak şekilde etkinliğinin artırılmasına yönelik gerekli tedbirler Kaymakamlar tarafından sağlanacaktır.

  • Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere riayet etmeyen gerçek ve tüzel kişilere (işletmeler vb.) uygulanan idari para cezalarının tahsili konusunda Kaymakamlarca gerekli hassasiyet gösterilecektir.

    • Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması,

    Kararları alınmıştır.

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