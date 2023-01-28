İstanbul'daki çöp evde 3 çocuk çıplak halde bulunmuştu! Anne ve babanın ifadesi 'pes' dedirtti

Olay, İstanbul Eyüpsultan'da meydana geldi. Geçtiğimiz günlerde ihbar üzerine bir adrese giden ekipler, çöp yığını olan evde 3 çocuğu çıplak halde buldu. Annenin evi terk ettiği, motosikletli kurye olarak çalışan babanın 3 çocuğa yemek vermek için arada sırada eve uğradığı iddia edildi. Olay sonrası gözaltına alınan anne ve baba serbest bırakıldı. Anne ve baba ifadelerinde her şeyi reddederek çocuklara iyi baktıklarını söyledi. Çıplak çocuklar için "kıyafetleri var ama kendileri çıkarıyor" diyerek kendilerini savundular.

3 ÇOCUĞUNU DA BIRAKARAK EVİ TERK ETTİ

Eyüpsultan Rami Yeni Mahalle Havuzbaşı Sokak’ta meydana gelen olayda didiaya göre, A.S. (39) ile eşi M.S (27) arasında tartışma çıktı. Ardından anne M.S, 3 çocuğuna da bırakarak evi terk etti. Motosikletli kurye olarak çalışan ve R.S.(8), E.C.S.(5) ve U.S.(3) isimli 3 çocuğuyla birlikte yaşayan baba A.S.'nin 3 çocuğa yemek vermek için arada sırada eve uğradığı, anneleri M.S.'nin ise 25 gündür eve uğramadığı iddia edildi.

ÇIPLAK HALDE BULUNDULAR

3 çocuğun yaşadığı ev çöplüğe dönerken, ihbar üzerine adrese giden sosyal hizmetler ve polis ekipleri çocukları çıplak halde buldu. Bütün evin ağır bir şekilde çöp ve tuvalet koktuğu, odaların içerisinde çöp ve artıkların yığın halinde bulunduğu, tavan ve çevresinde sineklerin kümelendiği öğrenildi. Bakımsız ve halsiz olan 3 çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Olayın ardından şüpheli anne ve baba ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan anne ve baba Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Sevk edilen şüpheliler, 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçlamasından 'belirli yerlerle başvurmak' şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi. A.S. ile eşi M.S ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI: KIYAFETLERİ VAR AMA KENDİLERİ ÇIKARIYOR

Kanal D Haber'in haberine göre anne ve baba ifadelerinde her şeyi reddederek çocuklara iyi baktıklarını söyledi. Çıplak çocuklar için "kıyafetleri var ama kendileri çıkarıyor" diyerek kendilerini savundular. Evde bulunan çöpler için ise işlerine yarar diye eve taşıdıklarını söylediler.Bir aydır evde olmayan anneleri, "Arkadaşımdaydım, dönecektim" dedi.

"BEN YAPTIM ŞİKAYET EDİN"

Öte yandan baba A.S. kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Bozmayın benim saygımı, çocukları ıslatıyor sonra kaldırıp atıyorlar. Ben yaptım, şikayet edin. Habercilere karşı saygım var. Benim saygımı bozmayın. Benim çocuklarım benimdir" diyerek tepki gösterdi.

Kaynak: İHA-DHA

