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İstanbul'daki kaçakçılık operasyonunda ele geçirilenler şoke etti!

19.09.2021 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Beyoğlu ve Kâğıthane ilçelerinde belirlenen adreslere baskın yapıldı. Tarihi eser kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda Bizans öncesi, İslam öncesi ve Roma dönemine ait olduğu düşünülen tarihi eserler ele geçirildi.

İstanbul'daki kaçakçılık operasyonunda ele geçirilenler şoke etti!

Yapılan operasyonlarda, zeytin bidonu içerisinde Türk İslam Medeniyetleri Dönemi-Bizans Dönemi'ne ait olabileceği düşünülen; 30 adet Bizans öncesi ve İslam dönemi sikke, 48 adet Roma dönemi oyun taşı, 3 adet gözyaşı şişesi, 5 adet çeşitli dönemlere ait obje olmak üzere toplamda 86 obje ve sikke ele geçirildi. Operasyon kapsamında O.E. isimli bir şüpheli gözaltına alındı.

OPERASYONLAR POLİS KAMERASINDA

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin tarihi eser kaçakçılarına yönelik yaptığı operasyon polis kamerası tarafından görüntülendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelinin Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

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DHA

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