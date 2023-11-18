İstanbul'daki ünlü tekstil firmasında iğrenç olay! Mali müşavirden cinsel saldırı: 'Tedirgindim, istediğini yaptım'

İstanbul'da faaliyet gösteren ünlü bir tekstil firmasında çalışan bir kadın, şirketin mali müşaviri tarafından cinsel saldırıya maruz kaldı. Mali müşavirin bir anda kendine çekip sarıldığını ifade eden kadın, C.İ.'nin kendisini dudaklarından öptüğünü ifade etti.

"KENDİNE DOĞRU ÇEKİP BANA SARILDI, ÇENEMİ TUTUP DUDAKLARIMDAN ÖPTÜ"

28 yaşındaki G.D. davanın dosyasındaki ifadesinde başına gelenleri şöyle anlatıyor:

“Akın Tekstil'de 1 yıldır tasarımcıyım. C.i. ise bu işyerinde Mali müşavir, kendisiyle herhangi bir samimiyetim yok. İş dolayısıyla muhatap oluruz. İşyerinde odam var, o odayı muhasebe odası ihtiyacı sebebiyle başka kısma taşıma aşamasındaydık. (Olay günü) saat 12.00 sıralarında, odamdaki eşyaları topluyordum. Odada yalnızdım. Normalde de tek çalışırım. Bu esnada C.İ. odama geldi. Yardıma ihtiyacım olup olmadığını sordu. Ben de olmadığını söyledim. Şahsın önünden geçerken ben tuttu, kendine doğru çekip bana sarıldı. Kafamı omzuna yasladı. Daha sonra çenemi tutup dudaklarımdan öptü. Ben bir an kendime gelemedim, şok oldum sonra hemen uzaklaştım. Yandaki boş odaya geçtim.”

"TEDİRGİN BİR ŞEKİLDE İSTEDİĞİNİ YAPTIM"

“Bu şahıs tekrar bulunduğum odaya geldi. 'Numaram sende yok mu?' diye sordu. Numarasını kaydetmemi istedi. Benden numarasını çaldırmamı istedi. Tedirgin bir şekilde istediğini yaptım. Korktuğum için tepki veremedim. Yanımdan ayrıldı. Şoktan dolayı ağlamaya başladım. Biraz zaman geçince tekrar yanıma geldi. Kafasını kapıdan uzattı, söylediği şeyi anlamadım. Şahsa bağırdım 'Beni nasıl öpersin' diye tepki gösterdim. Tepkiyi görünce odamdan uzaklaştı. Kendime geldiğimde polisi aradım. Yalnızdım, işyerinde kimse görmedi. Şoktan dolayı bağıramadım. Bana cinsel saldırıda bulunan bu şahıstan şikayetçiyim…”

İDDİANAME HAZIRLANDI

Sabah'ın haberine göre Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturmasından sonra 19 Eylül’de iddianame hazırlandı. İddianamede olay anına ilişkin herhangi bir tanık veya kamera kaydı olmadığı ancak yerleşik Yargıtay içtihatlarına da atıf yapılarak mağdur G.D’nin şüpheli C.İ.'ye iftira atmasını gerektirecek bir husumetinin olmadığı, şikayetini de makul süre içerinde yaptığını belirtildi. Ayrıca müşteki kadının kendi şeref ve onurunu ilgilendiren bir konuda iftira atması için bir sebep bulunmadığı da vurgulandı.

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Savcılık şüpheli mali müşavir C.İ.'nin “cinsel saldırı” suçundan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Duruşması 30 Kasım’da Bakırköy 35. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılacak.





