İstanbul'daki ton balığı teknesini eve çevirmişti! Gerard Depardieu kebap için bir günlüğüne geldi

Dünyaca ünlü Fransız oyuncu Gerard Depardieu daha önce İstanbul'a olan sevgisini ve aldığı kararı açıklayarak dikkat çekmişti. Daha az ülkesinde yaşayıp İstanbul ve Dubai’de zaman geçirmek istediğini söylen Gerard Depardieu iki büyük balıkçı teknesi aldığını belirtmişti.

Ünlü isim, “Bunlardan birisi Dubai’de, ton balığı avı için kullanılan İstanbul’daki teknemi apartman dairesi haline getirdim” demişti.

Dünyaca ünlü Fransız oyuncu Gerard Depardieu bu sefer de günübirlik İstanbul'a gelme sebebiyle dikkat çekti. Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre; Fransızların dünyaca ünlü sinema oyuncusu Gerard Depardieu, kebap yemek için İstanbul'a geldi.

İSTANBUL'DA YAŞAMAK İSTİYOR

74 yaşındaki aktör, Prag'da oturduğu sırada canı kebap çektiği için THY'nin tarifeli uçağına atlayıp İstanbul'a geldi. "Dünyada zaman geçirmeyi sevdiğim en güzel şehir... Burada yaşamak için çok uğraşıyorum, bir türlü beceremedim ama bunu gerçekleştireceğim" diyen Depardieu, daha önceki gelişlerinde de kebap yemekten çok keyif aldığını söylemişti.

Uçakta bulunanlar, Depardieu ile fotoğraf çektirmek birbirleriyle adeta yarışa girdi.

