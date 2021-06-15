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  4. İstanbul'daki yağış sonrası alt geçitte mahsur kalan kediyi belediye görevlisi kurtardı

İstanbul'daki yağış sonrası alt geçitte mahsur kalan kediyi belediye görevlisi kurtardı

15.06.2021 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Topkapı-Ulubatlı altgeçidini su bastı. Su basan alt geçitte dakikalarca kurtulmak için çırpınan kediyi, orada çalışma yapan belediye çalışanı son anda kurtardı. Kediyi kurtaran görevli Yasin Çılgın, "Kedinin zor durumda olduğunu gördük ve müdahale ettik. Boğulmak üzereydi. Islanmış ve korkmuştu" dedi.

İstanbul'da sağanak etkili oldu. Bazı noktalarda yağış su baskınlarına neden oldu. O noktalardan biri de Topkapı Ulubatlı alt geçidi oldu. Alt geçitte araçlar mahsur kalırken, bir kedi de aniden gelen sel suları nedeniyle zor anlar yaşadı. Suyun içinde kalan kedi, yüzerek yol kenarındaki brandaya tırmandı. Brandada tutunamayan kedi tekrar suyun içine düştü. Çırpınan kediyi su tahliyesi için gelen İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı çalışanı Yasin Çılgın kurtardı. Çılgın, kediyi alarak kuru bir alana bıraktı. Kuru alana bırakılan kedi, bulunduğu yerden hızlıca uzaklaştı.

"MESLEKİ BİR GÖREVDEN ÇOK, İNSANİ BİR GÖREV"

Kediyi kurtaran belediye çalışanı Yasin Çılgın, "Mesleki bir görevden çok, insani bir görev. Kedinin zor durumda olduğunu gördük ve müdahale ettik. Mutluluk verici bir durum. Bir can kurtarıyorsunuz. Boğulmak üzereydi. Islanmış ve korkmuştu. Yağmur almayan kuru bir alana bıraktım. Suyun derinliği bir metreden fazladır. Araçları, yola girmemeleri için geriye doğru yönlendirme yapıyorduk. O anda kediyi gördük ve müdahale ettik" dedi.

(DHA)

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