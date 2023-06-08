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  4. İstanbul Fatih'te sokak ortasında silahlı çatışma: 2 ölü 4 yaralı

İstanbul Fatih'te sokak ortasında silahlı çatışma: 2 ölü 4 yaralı

08.06.2023 21:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Fatih'te sokak ortasında dehşet anları yaşandı. Tavukçuluk yapan esnafla tartışan saldırgan silahıyla kurşun yağdırdı. Esnafında da karşılık vermesiyle sokak ortasında çatışma yaşandı. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, kurşunların isabet ettiği çevredeki 4 vatandaş da yaralandı.

İstanbul Fatih'te sokak ortasında silahlı çatışma: 2 ölü 4 yaralı

Fatih'te yaşanan olayda, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, öğle saatlerinde Katip Kasım Mahallesi'nde kurulan pazarda etrafa kontrolsüz şekilde biber gazı sıktı. Bölgede tavukçuluk yapan Beşir K. ve Harun K., müşterilerinin rahatsız olduğu gerekçesiyle bu kişiyle tartıştı.

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SİLAHIYLA GERİ DÖNEREK DEHŞET SAÇTI

Tartışmanın ardından akşam saatlerinde tekrar olay yerine gelen şüpheli, Beşir K. ve Harun K'ye silahla ateş açtı. Bu kişilerin de silahla karşılık vermesi üzerine çatışma yaşandı. Şüpheli daha sonra olay yerinden kaçtı.

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HASTANEDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Çatışmada ağır yaralanan Beşir K. ve Harun K. kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybederken, çevredeki 4 kişi de hafif yaralandı.

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Şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Silahlı çatışma

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