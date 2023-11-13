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İstanbul hava durumu! Sağanak yağış kaç gün sürecek? Yağmur kütleleri megakenti sardı, Meteoroloji hafta sonunu işaret etti

13.11.2023 18:04 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da etkili olan yağışlı hava şiddetini artırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel radar verilerine göre yağış yüklü kütleler megakenti ve çevresini sarmış durumda. Hava durumuyla ilgili son tahminlere göre sağanak yağışın İstanbul'da hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

İstanbul hava durumu! Sağanak yağış kaç gün sürecek? Yağmur kütleleri megakenti sardı, Meteoroloji hafta sonunu işaret etti

İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından haftanın ilk gününde etkisini gösteren sağanak yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Zaman zaman trafik durma noktasına gelirken, Taksim'de turistler hazırlıksız yakalandı.

YAĞIŞ KÜTLELERİ İSTANBUL'U SARDI

Yurdun birçok bölgesinde de etkili olan sağanak yağış İstanbul ve çevresinde yer yer kuvvetini artırmaya devam ediyor. Meteoroloji’nin radarlarından alınan görüntülere göre İstanbul çevresindeki yağış yüklü kütleler alanını genişletti. Tahminlere göre rüzgarın da etkili olması bekleniyor.

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SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT!

Meteoroloji’nin uyarısına göre İstanbul’da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.

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İSTANBUL'DA YAĞMUR NE KADAR SÜRECEK?

İstanbul’daki yağışlar, şiddetlenerek devam edecek. Yağışların salı günü ara vermesi bekleniyor.

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Çarşamba gününden itibaren, cuma gününün ilk saatlerine kadar yağışların süreceği öngörülüyor.

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İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 80'İ AŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 80’i geçti.
İstanbul'da etkili olan sağanak yoğun trafiğe neden oldu. İstanbul'da trafik yoğunluğu, İBB Trafik Yoğunluk Uygulaması'na göre saat 17.20 itibarıyla yüzde 81 oldu.

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hava durumu meteoroloji İstanbul
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