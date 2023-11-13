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  4. Son dakika | Şiddetli sağanak etkisini artırdı! Meteoroloji uyarmıştı... Marmara'da yollar göle döndü, Muğla'da tatilciler zor anlar yaşadı

Son dakika | Şiddetli sağanak etkisini artırdı! Meteoroloji uyarmıştı... Marmara'da yollar göle döndü, Muğla'da tatilciler zor anlar yaşadı

13.11.2023 16:27 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Hava durumuyla ilgili Meteoroloji tarafından yapılan uyarıların ardından sağanak yağış gün boyu etkili oldu. Marmara'da özellikle İstanbul, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafik yer yer durma noktasına geldi. Muğla'nın Ortaca ilçesinin dünyaca ünlü Kargıcak Koyu'nda ise sabah saatlerinde sağanak yağmur nedeniyle yüksek kesimlerden inen sular, sele neden oldu. Bazı araçlar sürüklendi, tatilciler mahsur kaldı.

Son dakika: Meteroloji'nin hava durumu tahminlerinin ardından beklenen sağanak yağış bugün, bazı bölgelerde etkisini gösterdi. İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağışlı havanın etkisiyle haftanın ilk gününde vatandaşlar, ulaşımda zor anlar yaşadı.

Günün önemli manşetleri

TRAFİKTE YOĞUNLUK OLUŞTU

TRAFİKTE YOĞUNLUK OLUŞTU

AA'da yer alan habere göre Haliç Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçişleri ile Haramidere katılım noktası ve Bakırköy istikametinde trafikte yoğunluk gözlendi.

VATANDAŞLAR DURAKLARA SIĞINDI

VATANDAŞLAR DURAKLARA SIĞINDI

İHA'da yer alan habere göre Tekirdağ'da sağanak yağış bu sabah saatlerinden itibaren etkisini gösterdi. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar duraklara sığınırken, kimi vatandaşlar ise şemsiyesini açıp yoluna devam etti.

"BEKLEDİĞİMİZ YAĞMUR GELDİ"

"BEKLEDİĞİMİZ YAĞMUR GELDİ"

Sağanak yağış etkisini sürdürürken açıklamada bulunan vatandaşlardan Hasan Bedel, "Çok güzel bir sabaha uyandık. Beklediğimiz yağmurlar nihayet geldi. Çiftçilerimizin bu yağmura ihtiyacı vardı. Vatandaş olarak bizim de ihtiyacımız vardı. Memleket için bereketli olsun inşallah" dedi.

CADDELERDE SU BİRİKİNTİSİ OLUŞTU

CADDELERDE SU BİRİKİNTİSİ OLUŞTU

AA'da yer alan habere göre Çanakkale'de, sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle ana caddelerde su birikintileri oluştu. Çanakkale Belediyesine bağlı ekipler suların tahliyesi için çalışma başlattı.

TRAFİK EKİPLERİ SÜRÜCÜLERİ UYARDI

TRAFİK EKİPLERİ SÜRÜCÜLERİ UYARDI

Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri de sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Demircioğlu ve Yalı caddelerindeki esnaf iş yerlerini su basmaması için önlem almaya çalıştı. Kepez beldesinde Kepez Deresi taştı. Derede bağlı teknelerin bazıları su alarak zarar gördü.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji yağmur
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