Son dakika | Şiddetli sağanak etkisini artırdı! Meteoroloji uyarmıştı... Marmara'da yollar göle döndü, Muğla'da tatilciler zor anlar yaşadı

Son dakika: Meteroloji'nin hava durumu tahminlerinin ardından beklenen sağanak yağış bugün, bazı bölgelerde etkisini gösterdi. İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağışlı havanın etkisiyle haftanın ilk gününde vatandaşlar, ulaşımda zor anlar yaşadı.
AA'da yer alan habere göre Haliç Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçişleri ile Haramidere katılım noktası ve Bakırköy istikametinde trafikte yoğunluk gözlendi.
İHA'da yer alan habere göre Tekirdağ'da sağanak yağış bu sabah saatlerinden itibaren etkisini gösterdi. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar duraklara sığınırken, kimi vatandaşlar ise şemsiyesini açıp yoluna devam etti.
Sağanak yağış etkisini sürdürürken açıklamada bulunan vatandaşlardan Hasan Bedel, "Çok güzel bir sabaha uyandık. Beklediğimiz yağmurlar nihayet geldi. Çiftçilerimizin bu yağmura ihtiyacı vardı. Vatandaş olarak bizim de ihtiyacımız vardı. Memleket için bereketli olsun inşallah" dedi.
AA'da yer alan habere göre Çanakkale'de, sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle ana caddelerde su birikintileri oluştu. Çanakkale Belediyesine bağlı ekipler suların tahliyesi için çalışma başlattı.
Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri de sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Demircioğlu ve Yalı caddelerindeki esnaf iş yerlerini su basmaması için önlem almaya çalıştı. Kepez beldesinde Kepez Deresi taştı. Derede bağlı teknelerin bazıları su alarak zarar gördü.