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İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu

24.01.2023 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul merkezli Ankara ve Diyarbakır'da mahrem imamlara yönelik düzenlenen FETÖ operasyonunda 17 şüpheli yakalandı.

İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda; kapatılan Polis Akademisi'nde öğrenci olduğu dönemde FETÖ ile irtibatlı olan ve akademinin kapatılması sonrası YÖK tarafından yerleştirildikleri farklı üniversitelerde de örgütle irtibatlarını koparmadıkları tespit edilen şüpheliler ve bunlardan sorumlu mahrem imamlara yönelik, İstanbul merkezli, Ankara ve Diyarbakır'da 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

20 şüphelinin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel materyal ve doküman ele geçirildi.

Kaynak: DHA

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