İstanbul'u terk edip doğayla iç içe yaşamaya başlamıştı! Özlem Tekin'in son hali

Dağları Deldim, Duvaksız Gelin, Hep Yek gibi şarkılarla bir döneme damga vuran Özlem Tekin uzun süredir gözlerden uzak yaşıyor. 6 yıl önce İstanbul'u terk eden Tekin Bodrum'da yaşadığı dönemde Türkbükü Mahallesi'nde muhtar azalığı da yapmıştı.

GÖRÜNTÜLENİNCE SİNİRLENDİ

Muğla'nın Milas ilçesindeki bir köye yerleşen rockçı Özlem Tekin, önceki gün evinin önünde görüntülendi. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Tekin, gazetecileri karşısında görünce paniğe kapıldı. 50 yaşındaki müzisyen, sinirlenerek otomobilini hızlıca evine doğru sürdü.

Müziğe ara veren rockçı, habercilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Tekin, görüntü vermemek için büyük çaba sarf etti.

ORGANİK TARIM YAPIYOR

30 dönüm arazi üzerinde çiftlik hayatı yaşayan şarkıcının, organik tarıma merak sardığına ilişkin haberler basına yansımıştı. Ünlü rockçı, köpekleri ve ekip biçtiği organik sebzeleriyle zaman geçiriyor.

Köpeklerini yanından ayırmayan Özlem Tekin'in çiftliğinin hemen yanında küçükbaş hayvanlarının da olduğu biliniyor.



