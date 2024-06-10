İstanbul'u terk edip İzmir'e taşınmıştı! Gizem Karaca'nın Mykonos pozları sosyal medyayı salladı: "Fiziği çok güzel"

Gizem Karaca sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla adından sık sık söz ettirmeyi başarıyor.

Safir dizisinde hayat verdiği Güneş karakteriyle hafızalara kazınan Karaca, lüks eviyle de çok konuşuluyor.

Kemal Ekmekçi ile evlendikten sonra İstanbul'dan ayrılarak İzmir'e yerleşen Gizem Karaca Ege'de köy hayatı yaşamaya başlamıştı.

Karaca, son olarak Mykonos'a tatile gitti. Ünlü isim tatil pozlarını da Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

BEĞENİ VE YORUM GELDİ

Üst üste paylaştığı tatil pozlarına sosyal medyada hayranları tarafından beğeni ve yorum geldi.

Takipçileri Karaca'ya, "Seni çok seviyoruz", "Çok güzelsin", "Her halini beğeniyorum", "Fiziği çok güzel" gibi yorumlar yaptı.







