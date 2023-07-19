İstanbul'u terk etmişti! Gizem Özdilli kalçasına dolgu yaptırdığını ilginç sözlerle açıkladı

Ünlü manken Gizem Özdilli, iş görüşmesi için geldiği Alaçatı’da görüntülendi. İstanbul’un kalabalığından ve trafiğinden sıkıldığı için ocak ayında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne taşındığını açıklayan Gizem Özdilli bir döneme damga vuran isimler arasında.

Muhabirlerin “Emekliye ayrılmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna model “Mesleğime sağlıklı olduğum sürece devam edeceğim. Sağlıklı besleniyorum ve fiziğime çok iyi bakıyorum. Emekli olmaya hiç niyetim yok. Mesleğimi seviyorum” diye yanıt verdi.

Gizem Özdilli poposuna yaptırdığı işlemi de ilginç sözlerle dile getirdi.

Gizem Özdilli, Dr. Mehmet Öz’ün bir röportajını okuduktan sonra poposunu kaldırmaya karar verdiğini söyledi. Ünlü manken, “Dr. Mehmet Öz’ün bir röportajını okuduktan sonra popomu kaldırmaya karar verdim. Vücuduma hiçbir kimyasal enjekte edilmeden 25 günde 2 seansla popomu kaldırdım” diye konuştu.

"YERLİ SHAKIRA BENİM"

Dünyada trend olan dolgun ve çıkık popo modasına uyan Gizem Özdilli, kendisini yerli Shakira olarak ilan etti. “Yerli Shakira artık benim” diye Özdilli, “Çok zayıfım, spor yapmaya vaktim olmuyor. Ameliyatsız yağları kasa dönüştüren karın, popo ve çatlak üzerinde etkili olan cihazın Türkiye'de olduğunu öğrenince modaya uymaya karar verdim. Yerli Shakira artık benim” şeklinde konuştu.



