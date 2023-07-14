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İstanbul'un en sıcak ilçeleri belli oldu! Sokaklar boş kaldı, ne yaptılarsa çare olmadı: 'Asfalt yüzümüze doğru vuruyor'

14.07.2023 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurdun birçok kesiminde olduğu gibi İstanbul'da da sıcaklıklar bunaltıcı hal aldı. İstanbul'un en sıcak ilçeleri de belli oldu. Sancaktepe'de ulaşılan sıcaklık diğer ilçeleri geride bıraktı, ilçede sokaklar boş kaldı. Mecburen dışarı çıktığını dile getiren Ali Şentürk "Asfalt yüzümüze doğru vuruyor. Şapka, gözlük taktık ama yine de dayanılmıyor. Ne yapacağız bilmiyorum" dedi. Gamze Keskin ise "Artık bayılmak üzereyiz. Maalesef burada yaşıyorum. En sonunda köye kaçmayı düşünüyorum" diye konuştu.

İstanbul'un en sıcak ilçeleri belli oldu! Sokaklar boş kaldı, ne yaptılarsa çare olmadı: 'Asfalt yüzümüze doğru vuruyor'

İstanbullular sıcaklara dayanamadı, mecburen dışarı çıkanlar ise ne yaptılarsa çare olmadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre bugün Sancaktepe'de sıcaklık 39.7 dereceye ulaştı.

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SAAT 14.30'DA ZİRVEYE ULAŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından ülke genelinde hava sıcaklığı hissedilir derecede arttı. İstanbul'da da sıcaklık hissedilir derecede yükseldi. Hava sıcaklığı saat 14.30 sıralarında Sancaktepe'de 39.7 derece olarak ölçüldü.

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SICAKTAN KORUNMAK İÇİN BÖYLE ÖNLEM ALDILAR

Sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü Sancaktepe'de sokaklar boş kalırken sokaklarda olanlar ise mecburen dışarı çıktıklarını belirtti. Caddelerde yürüyenler sıcaktan korunmak için kendince önlem aldı. Kimileri buldukları ağaç gölgesinde dinlendi kimileri ise şapka taktı. Çocuklar ise dondurma yiyerek serinlemeye çalıştı.

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"ŞAPKA, GÖZLÜK TAKTIK AMA YİNE DAYANILMIYOR"

Yolda yürüyen Ali Şentürk, "Su aldık ama çok sıcak. Asfalt yüzümüze doğru vuruyor. Ne yapacağız bilmiyorum. İstanbul'da durulmaz bu sıcaklarda. Şapka, gözlük taktık ama yine de dayanılmıyor. Mecburen bir yere kadar gidip gelmem gerekti. Hemen eve geçiyorum." dedi.

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"ARTIK BAYILMAK ÜZEREYİZ"

Gamze Keskin ise, "Çok fazla sıcaklık hissediyoruz, artık bayılmak üzereyiz. Maalesef burada yaşıyorum. En sonunda köye kaçmayı düşünüyorum. Çok fazla sıcaklık var. Sonu ne olacak bilmiyorum. Daha fazla sıcaklık gelecekmiş." diye konuştu.

İŞTE MEGA KENTİN EN SICAK İLÇELERİ

Aynı saatlerde en yüksek sıcaklığın ölçüldüğü diğer 5 ilçe ise şöyle:

Çekmeköy: 38,6 derece
Sarıyer: 38,1 derece
Sancaktepe-Samandıra: 37,7 derece
Pendik: 37,3 derece
Ümraniye: 36,1 derece

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul sıcaklık

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