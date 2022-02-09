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  4. İstanbul'un göbeği Beşiktaş'ta bıçaklı gasp! Dehşet anları saniye saniye görüntülendi

İstanbul'un göbeği Beşiktaş'ta bıçaklı gasp! Dehşet anları saniye saniye görüntülendi

09.02.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, geçtiğimiz hafta Salı günü saat 08.00 sıralarında Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde yabancı uyruklu Khal Mohammad Azimi, cadde üzerinde yürümeye başladı. Bir süre sonra Azimi ile yoldan geçen iki şahıs arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada şahıslar Azimi’nin cep telefonunu ve 100 lirasını gasp etti. Dehşet anları kameralara yansırken, gencin kaçmasın diye bacağına sarıldığı saldırgan eekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.

İstanbul'un göbeği Beşiktaş'ta bıçaklı gasp! Dehşet anları saniye saniye görüntülendi

Beşiktaş’ta yabancı uyruklu bir genç, telefonunu ve parasını gasp eden iki şahsın peşinden gidince önce darp edildi ardından da bıçaklandı. Dehşet anları kameralara yansırken, gencin kaçmasın diye bacağına sarıldığı saldırgan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Gaspçı tutuklanırken, mağdur genç ise sınır dışı edildi.

ÖNCE GASP ARDINDAN DARP VE BIÇAKLAMA

Yumruk ve tekmelerle dakikalarca darp edilen Azimi ardından şahıslar tarafından 2 yerinden bıçaklandı. Genç bıçaklanmasına rağmen gaspçılardan birini bacağına sarılarak kaçmasını engellemeye çalıştı. Ancak vatandaşların araya girmesiyle şahıslar kaçarak uzaklaşırken, genç ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Dehşet anları ise hem güvenlik hem de cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

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KISKIVRAK YAKALANDI

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kaçan saldırganı yakalamak için Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Beşiktaş Polis Merkezi Amirliğine bağlı Çarşı ve Mahalle bekçileri çalışma başlattı. Bu kapsamda iş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan bekçiler, saldırgan gaspçının Kadir E. olduğunu tespit etti.

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GASPÇI TUTUKLANDI, MAĞDUR GENÇ SINIR DIŞI EDİLDİ

Devam eden çalışmalarda şahıs geçtiğimiz Cuma günü Köyiçi Caddesi üzerinde kıskıvrak yakalandı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şahıs, emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece “yağma (gasp)” suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi. Mağdur genç ise tedavisinin ardından sınır dışı edildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş İlçesi İstanbul
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