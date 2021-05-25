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  4. İstanbul'un göbeğinde korkunç olay! İnşaat işçisini denize atarak öldürdü

İstanbul'un göbeğinde korkunç olay! İnşaat işçisini denize atarak öldürdü

25.05.2021 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eminönü’nde akli dengesi bozuk olduğu öne sürülen bir kişi, sahilde oturan inşaat işçisi Ahmet Uzun'u denize atarak öldürdü. Dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, zanlının, olaydan kısa süre önce aynı yerde küçük bir kız çocuğunu da denize atmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz nisan ayında Eminönü Şehir Hatları Vapur İskelesi yanında meydana geldi. Akli dengesi bozuk olduğu iddia edilen Serkan A., sahil kenarında bir kız çocuğunu kucağına alarak denize atmaya çalıştı. Kız çocuğunun çırpınışları üzerine vazgeçen saldırgan, bu kez sahilde oturarak kendisini seyreden inşaat işçisi Ahmet Uzun'a (38) yöneldi. Uzun'a yumruk atan saldırgan, denize düşmesini sağladı. Kafasını betona çarparak denize düşen Ahmet Uzun, hayatını kaybetti.

Dehşete düşüren cinayet güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerinde, zanlı Serkan A., ilk olarak küçük bir kız çocuğunu 'şakalaşma' bahanesiyle omzuna alıp denize atmaya yelteniyor. Havaya kaldırılan kız çocuğu zanlının elinden bir çırpıda kurtulurken, Serkan A., bir süre bekledikten sonra deniz kıyısında oturan Ahmet Uzun'un yanına doğru gidiyor. Betonda oturan Uzun'a önce yumruk vuran zanlı, daha sonra denize atarak başını kıyıdaki betona çarpıp denize düşen talihsiz adamın ölümünü izliyor.

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FAİL OLAY YERİNDEN AYRILIRKEN, ÇEVRE SAKİNLERİ ÖLÜMÜ İZLEDİ

Kamera kayıtlarında, katil zanlısı ile birlikte çevredeki kişilerin de olayı izlediği görülürken, olayın yaşandığı yere birkaç metre mesafede bulunan iki kişiden oluşan bir müzik grubu da kameralara takılıyor. Şarkı söyleyip gitar çaldıkları anlaşılan söz konusu gruptan birinin olay anına tanıklık ettiği ve şaşkınlık yaşadığı göze çarpıyor. Bu sırada katil zanlısı Serkan A., olaydan bir süre sonra kıyıdan uzaklaşarak izini kaybettirmeye çalışıyor.

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Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, o tarihte görgü tanıklarının bilgisine başvurarak, Ahmet Uzun'un zihinsel engelli olduğu ileri sürülen Serkan A. adlı bir kişi tarafından ayaklarından tutularak denize itildiği bilgisini aldı. Görgü tanıklarının ifadeleri ile güvenlik kamera görüntülerini karşılaştıran emniyet güçleri, faili kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Uzun'u denize atarak feci şekilde ölümüne neden olan katil zanlısı emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

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İstanbul Deniz Akkaya
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