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İstanbul'un simgelerinden Haydarpaşa Garı için tarih belli oldu! 2010 yılındaki yangında büyük hasar almıştı

13.07.2023 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un en önemli simgelerinden olan tarihi Haydarpaşa Garı için geri sayım başladı. 2010 yılında çıkan yangına büyük hasar alan ve o tarihten bu yana hizmet vermeyen tarihi bina için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan açıklama geldi. Bakan Uraloğlu, "2010 yılında çıkan yangında büyük hasar gören tarihi Haydarpaşa Garı 2024'te tamamen hazır hale getirilerek hizmete alınacak" dedi.

İstanbul'un simgelerinden Haydarpaşa Garı için tarih belli oldu! 2010 yılındaki yangında büyük hasar almıştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tarihi Haydarpaşa Garı'ndaki restorasyon çalışmalarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, 2010 yılında çıkan yangında büyük hasar alan ve o tarihten bu yana restorasyon çalışmalarının sürdüğü Haydarpaşa Garı'nın yeniden hizmete gireceği tarihi açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık himayesinde, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın (TCDD) Tarihi Haydarpaşa Garı'nda yürüttüğü restorasyon çalışmaları sürüyor.

BAKAN URALOĞLU ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Bakan Uraloğlu, tarihi Haydarpaşa Garı'nda yürütülen restorasyon çalışmalarını ve bölgede bulunan Arkeopark alanını yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

Çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uraloğlu, tarihi Haydarpaşa Garı'nda yürütülen restorasyon çalışmalarının titizlikle sürdüğüne dikkati çekerek, Türkiye'nin önemli tarihi kültür mirası olan Haydarpaşa Gar binasının restorasyon çalışmalarının iki etap halinde devam ettiğini belirtti.

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Uraloğlu, en çok hasarın yaşandığı ve birinci etap olan tarihi garın çatı restorasyonun 3 yıl içinde aslına uygun şekilde restore edilerek tamamlandığına işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"İki kuleden oluşan çatı binası için 11 çelik çatı makası, orijinaline uygun olarak yeniden imal edilerek eski haline kavuşturuldu. Çıkan yangında zarar gören eski çelik makaslarla, tuğla duvarlar ve çatı ahşap malzemeleri de onarılarak koruma altına alındı. Yangında zarar gören, su ve ısı yalıtım uygulamaları yapılarak, bakır, kurşun ve arduvaz çatı üst örtü kaplamaları ve çatı olukları aslına uygun olarak yenilendi."

İÇ MEKAN RESTORASYONU ASLINA UYGUN İNŞA EDİLDİ

Yangında zarar gören iç mekan restorasyonu tamamen aslına uygun olarak inşa edildiğinin altını çizen Uraloğlu, yangının tahrip ettiği zemin kattaki yolcu bekleme salonunun alçı onarımının ve boya çeşitlerinin aslına uygun olarak yapıldığını belirtti.

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Uraloğlu, tarihi dokuya zarar vermemek adına yapılan titiz çalışmayla duvarlarda oluşan her türlü kalıntının temizlenerek, mikro enjeksiyon ile yüzeyin sağlamlaştırıldığına dikkati çekti. Bakan Uraloğlu yapılan diğer çalışmalara ilişkin şunları kaydetti:

"Yangında zarar gören dış cephe vitrayları için atölye kurularak, denetim ve gözetim altında çok itinalı şekilde onarılıp montajı yapılarak geçici olarak koruma altına alındı. Tarihi Haydarpaşa Garı'nın simgesi olan ve yangında motoru ve diğer mekanizmaları zarar gören saatin bakımı da yapılarak yerine takıldı. Zarar gören dış cephe taşları ise, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde numune taşlar çıkartılarak laboratuvara gönderildi. Haydarpaşa Garı'nın dış cephe taşlarıyla birebir uyumlu olduğu tespit edilince orada açılan taş ocağıyla taşların temin edilmesi sağlandı. Bu kapsamda yapılan ikinci etap çalışmaları ise devam ediyor. Dış cephe taşlarının onarım işleri devam ederken, yolcu bekleme salonundaki zemin döşeme kaplamaları orjinaline uygun bir şekilde yenilendi. Silüet aydınlatma çalışmaları devam ediyor. 2010 yılında çıkan yangında büyük hasar gören tarihi Haydarpaşa Garı 2024'te tamamen hazır hale getirilerek hizmete alınacak."

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Uraloğlu, İstanbul'un tarihine ışık tutan Arkeopark alanında yapılan çalışmaları da inceleyerek bölgenin yerli ve yabancı turistler için çekim merkezi olacağına inandığını vurguladı.

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Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Haydarpaşa Garı ulaştırma ve altyapı bakanı

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