İstanbul ve Ankara için saat verildi: Bugün gök gürültülü ve sağanak yağışlı! "En sıcak günleri geride bıraktık" (25 Ağustos hava durumu)

Yazın son günlerine girilirken sıcak havadan bunalanların yüreğine su serpecek açıklamalar geldi. Sıcaklıklar önümüzdeki haftadan itibaren düşüyor. İstanbul ve Ankara bugün öğleden sonra yağışlı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 25 Ağustos Pazar günü için hava durumu raporunu paylaştı.

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GÖK GÜRÜLTÜLÜ VE SAĞANAK YAĞIŞ GÖRÜLECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenen yerler şöyle: İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile İstanbul, Malatya ve Hakkari çevreleri.

Kuzey, iç ve güney kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının biraz azalacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

3 İLE UYARI: ÇOK KUVVETLİ VE ŞİDDETLİ YAĞIŞ GELİYOR

MGM Sinop, Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli, Samsun'un doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli yağış beklendiğini açıklayarak dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyardı.

Açıklamada ayrıca "Rüzgârın, Marmara'nın güneyinde ve Kıyı Ege'de kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" dendi.

ORHAN ŞEN İSTANBUL'U GÜN VEREREK UYARDI: DAHA YAĞIŞLI GÖRÜNÜYOR

Sosyal medyadan hava durumu tahminlerini paylaşan Prof Dr. Orhan Şen, önümüzdeki hafta bölgesel ve yerel yağışların görüleceğini belirtirken "İstanbul salı gününden sonra daha yağışlı görünüyor" dedi.

EN SICAK GÜNLERİ GERİDE BIRAKTIK"

Sıcaklıkların ortalamaya döndüğünü ifade eden Şen "En sıcak günleri geride bıraktık, önümüzdeki günlerde daha sıcak ya da sıcak hava dalgası olmaz" değerlendirmesinde bulundu.

"BU HAFTADAN SONRA YAĞIŞLARA DİKKAT EDECEĞİZ"

Şen paylaşımında "Bu haftadan sonra yağışlara dikkat edeceğiz. Zira etrafımızdaki deniz suyu sıcaklıkları ortalamanın çok üzerinde. İleriki günlerde gelecek yağışlı hava kütlesi; şiddetli yağışlar, hortum, yıldırım gibi hadiseleri oluşturabilir" ifadelerine yer verdi.

25 AĞUSTOS SAAT SAAT HAVA DURUMU (HARİTALI)

25 AĞUSTOS HAVA NASIL OLACAK?

26 AĞUSTOS HAVA NASIL OLACAK?

27 AĞUSTOS HAVA NASIL OLACAK?

28 AĞUSTOS HAVA NASIL OLACAK?

29 AĞUSTOS HAVA NASIL OLACAK?

İL İL HAVA DURUMU (25 AĞUSTOS PAZAR)

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İstanbul çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kuzey kıyı kesimlerinde, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

YOZGAT °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sinop çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Samsun ve Ordu çevrelerinin yerel kuvvetli, Samsun'un doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. olması bekleniyor.

AMASYA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli, doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Malatya ve Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu

SİİRT °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık