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İstanbul ve Tekirdağ’da dev fuhuş operasyonu: 20 gözaltı! Müşteri bulmak için...

24.05.2022 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul ve Tekirdağ’da düzenlenen fuhuş operasyonunda, sosyal medya üzerinden müşteri bulmaya çalışan çete çökertildi. 12’si kadın olmak üzere toplamda 20 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise fuhuşta kullanılan cinsel materyaller ele geçirildi. Fuhuş yapan yabancı uyruklu kadınların sınır dışı edilmesi için işlemler başlatıldı.

İstanbul ve Tekirdağ’da dev fuhuş operasyonu: 20 gözaltı! Müşteri bulmak için...

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince “Fuhuşa Teşvik, Aracılık ve Yer Temin Etme” suçlarıyla ilgili geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.

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SOSYAL MEDYA HESAPLARI MERCEK ALTINA ALINDI

Çorlu İlçesinde Twitter, Instagram ve Facebook gibi sosyal paylaşım siteleri üzerinden müşteri bularak, 18 adreste 9 yabancı (3 Gürcistan, 2 Özbekistan, 2 Türkmenistan, 2 Kırgızistan) 3 Türk Mağdur kadına para karşılığı fuhuş yaptıran gruba yönelik Tekirdağ ve İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonda, Ş.Ö, A.K, M.Ö, U.D, G.K, F.S, H.K, F.A. olmak üzere 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 adet 7,65 çapında tabanca, 6 adet fişek, suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin 295 TL, 100 Dolar para, fuhuş amaçlı kullanılan 9 adet cep telefonu, fuhuşta kullanılan cinsel materyaller ele geçirilerek el konuldu.

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Fuhuş yapan yabancı uyruklu kadınlar işlemleri sonrasında sınır dışı edilmesi için işlemler başlatıldı. Fuhuş yapılan evler ile ilgili mühürleme (kapatma) işlemleri başlatılırken, Emniyette işlemleri tamamlanan 8 şüpheli ve 12 kadın adliyeye sevk edildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Tekirdağ fuhuş
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