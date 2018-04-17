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İstanbullu Gelin 46. yeni bölüm fragmanı: Şoke eden gelişmeler! (İstanbullu Gelin son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 17.04.2018 11:22 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin 46. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Aslı Enver ile Özcan Deniz'in yer aldığı İstanbullu Gelin son bölümü Cuma akşamı Star TV'de ekrana gelmişti. İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanında Faruk'un birşeyler planladığını öğrenen Adem, bunu ona ödetmek istiyor. Fikret ise izlediği görüntülerde Faruk'un Adem'in arkasından çevirdiği işleri öğrenmesi onu şok etti. İşte İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı...

İstanbullu Gelin 46. yeni bölüm fragmanı: Şoke eden gelişmeler! (İstanbullu Gelin son bölüm izle)

İstanbulllu Gelin 46. yeni bölüm fragmanı, dizinin hayranları tarafından şaşkınlıkla izlendi. Cuma akşamları Star TV'de ekrana gelen ve gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan İstanbullu Gelin dizisinin başrollerinde Aslı Enver ile Özcan Deniz oynuyor. İstanbullu Gelin son bölümde Adem, Boranların içine girmeye ve yeni bir ailenin keyfini yaşarken öğrendiği bilgiler ile şok olmuştu. Faruk'un ona iyi davranmasının sebebinin ne olduğunu öğrenen Adem, İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanında "Arkadan iş çevirmek ne imiş ona göstereceğim" diyerek tepki gösteriyor. Fikret ise Faruk'a ait olan görüntüler ile onun Adem hakkında neler düşündüğünü, ne planladığını ortaya çıkarıyor. Diğer yandan Faruk ile Süreyya, doğacak çocuklarının kız olacağı öğreniyorlar. İşte İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı...

İSTANBULLU GELİN 46. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Star TV'de başrollerini Özcan Deniz, Aslı Enver, İpek Bilgin, Salih Bademci, Dilara Aksüyek ve Fırat Tanış'ın rol aldığı İstanbullu Gelin dizisi, 13 Nisan Cuma akşmaı 45. bölümüyle ekranlara geldi. İstanbullu Gelin'in son bölümünde, Boranlar Adem'e bir şans daha vermeye karar verdi. Faruk'un Adem'i arayıp ailesinin geleneseksel mangal partisine çağırması Dilara'yı çok sevindiriyor.

Adem ise bu teklife çok şaşırıyor aynı zamanda bu yemeğin farklı anlamlara geldiğinin de farkında olduğu için çok seviniyor. Adem'in artık aileden biri olduğunu en güzel dile getiren isim ise Esma oluyor. 'Oğlumun hayatını sana borçluyum, bu sabahı böyle yaşamayı da... Çok teşekkür ederim yani artık hoş geldin diyeyim' sözleriyle izleyenlerden tam not alıyor. Ancak Adem'in bu mutluluğu kısa sürdü ve hiç beklemediği bir gerçek ile sarsıldı.

Faruk ve Süreyya, Reyhan ile ilgili yaşadıkları durumu saklı tutmaya karar verse de konakta haberin yankılanması uzun sürmez. Faruk, Adem’e şans vermek için geleneksel aile yemeğine onu da davet eder. Süreyya ve Dilara’nın barıştığından habersiz olan Senem ise yeğenlerini barıştırmak için bir şey planlar. Osman, Faruk ile arasını düzeltirken Burcu’nun ani kararı ile şaşkına döner. Adem yavaş yavaş bir ailesi olduğunu düşünmeye başlamıştır ki hiç beklemediği bir gerçek ile sarsılır.

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