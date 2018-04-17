İstanbullu Gelin 46. yeni bölüm fragmanı: Şoke eden gelişmeler! (İstanbullu Gelin son bölüm izle)

İstanbulllu Gelin 46. yeni bölüm fragmanı, dizinin hayranları tarafından şaşkınlıkla izlendi. Cuma akşamları Star TV'de ekrana gelen ve gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan İstanbullu Gelin dizisinin başrollerinde Aslı Enver ile Özcan Deniz oynuyor. İstanbullu Gelin son bölümde Adem, Boranların içine girmeye ve yeni bir ailenin keyfini yaşarken öğrendiği bilgiler ile şok olmuştu. Faruk'un ona iyi davranmasının sebebinin ne olduğunu öğrenen Adem, İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanında "Arkadan iş çevirmek ne imiş ona göstereceğim" diyerek tepki gösteriyor. Fikret ise Faruk'a ait olan görüntüler ile onun Adem hakkında neler düşündüğünü, ne planladığını ortaya çıkarıyor. Diğer yandan Faruk ile Süreyya, doğacak çocuklarının kız olacağı öğreniyorlar. İşte İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı...

İSTANBULLU GELİN 46. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Star TV'de başrollerini Özcan Deniz, Aslı Enver, İpek Bilgin, Salih Bademci, Dilara Aksüyek ve Fırat Tanış'ın rol aldığı İstanbullu Gelin dizisi, 13 Nisan Cuma akşmaı 45. bölümüyle ekranlara geldi. İstanbullu Gelin'in son bölümünde, Boranlar Adem'e bir şans daha vermeye karar verdi. Faruk'un Adem'i arayıp ailesinin geleneseksel mangal partisine çağırması Dilara'yı çok sevindiriyor.