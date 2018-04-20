İstanbullu Gelin 46. yeni bölüm izle: Adem intikam için harekete geçiyor!

İstanbullu Gelin 46. yeni bölümü ile bu akşam Star TV'de hayranları ile buluşacak. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan İstanbullu Gelin dizisi başrollerinde Aslı Enver ile Özcan Deniz yer alıyor. İstanbullu Gelin yeni bölümde Adem, Faruk'un kendisi arkasından bir işler çevirdiğini öğrenir ve yıkılır. Bu yüzden Adem yeni planlar yapmaya başlar. Aslı ve Faruk'tan sonra Boranlar cephesinde yeni bebek süprizleri yaşanacak. İşte İstanbullu Gelin 46. yeni bölüm fragmanı, özeti ve online izleme bağlantısı...

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Faruk ve Süreyya, Reyhan ile ilgili yaşadıkları durumu saklı tutmaya karar verse de konakta haberin yankılanması uzun sürmez. Faruk, Adem’e şans vermek için geleneksel aile yemeğine onu da davet eder. Süreyya ve Dilara’nın barıştığından habersiz olan Senem ise yeğenlerini barıştırmak için bir şey planlar. Osman, Faruk ile arasını düzeltirken Burcu’nun ani kararı ile şaşkına döner. Adem yavaş yavaş bir ailesi olduğunu düşünmeye başlamıştır ki hiç beklemediği bir gerçek ile sarsılır.