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İstanbullu Gelin 46. yeni bölüm izle: Adem intikam için harekete geçiyor!

DİZİ HABERLERİ  | 20.04.2018 07:54 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin 46. yeni bölümü ile bu akşam Star TV ekranlarına gelecek. Aslı Enver ile Özcan Deniz'in başrolünde oynadığı İstanbullu Gelin yeni bölümde aileye iyice dahil olan Adem, öğrendiği gerçekle ile şok olmuş ve arkasında çevrilen işlere karşı planlar kurmaya başladı. Adem, Faruk hakkında ne planlıyor? İstanbullu Gelin yeni bölümde Aslı ve Faruk'tan sonra bebek sevinçleri yaşanıyor. İşte İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanları, özeti ve online izleme bağlantısı...

İstanbullu Gelin 46. yeni bölüm izle: Adem intikam için harekete geçiyor!

İstanbullu Gelin 46. yeni bölümü ile bu akşam Star TV'de hayranları ile buluşacak. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan İstanbullu Gelin dizisi başrollerinde Aslı Enver ile Özcan Deniz yer alıyor. İstanbullu Gelin yeni bölümde Adem, Faruk'un kendisi arkasından bir işler çevirdiğini öğrenir ve yıkılır. Bu yüzden Adem yeni planlar yapmaya başlar. Aslı ve Faruk'tan sonra Boranlar cephesinde yeni bebek süprizleri yaşanacak. İşte İstanbullu Gelin 46. yeni bölüm fragmanı, özeti ve online izleme bağlantısı...

İSTANBULLU GELİN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Adem duyduğu gerçekle yıkılmıştır. Faruk ve Süreyya bebeklerinin cinsiyetini öğrenirken, Fikretler’den müjdeli haber gelir; Ada tedaviye cevap vermektedir. İntikam ateşiyle yanıp tutuşan Adem planına odaklanır.

İstanbullu Gelin 46. yeni bölüm izle (20 Nisan Cuma Star TV 20.00)

Boranjet’in lansmanı başarılı geçse de Fikret öne çıkanın yine Faruk olmasından rahatsızdır. Fikret’i geri kazanmak isteyen İpek ise eline geçirdiği koz ile Faruk ve Süreyya arasında taşları yerinden oynatacaktır.

İstanbullu Gelin'e 3 isim veda edecekİstanbullu Gelin'e 3 isim veda edecek

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Faruk ve Süreyya, Reyhan ile ilgili yaşadıkları durumu saklı tutmaya karar verse de konakta haberin yankılanması uzun sürmez. Faruk, Adem’e şans vermek için geleneksel aile yemeğine onu da davet eder. Süreyya ve Dilara’nın barıştığından habersiz olan Senem ise yeğenlerini barıştırmak için bir şey planlar. Osman, Faruk ile arasını düzeltirken Burcu’nun ani kararı ile şaşkına döner. Adem yavaş yavaş bir ailesi olduğunu düşünmeye başlamıştır ki hiç beklemediği bir gerçek ile sarsılır.

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