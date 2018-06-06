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İstanbullu Gelin 53. yeni bölüm fragmanı: Sezon finalinde Süreyya bebeğini mi kaybediyor? (Son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 06.06.2018 08:45 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin 53. yeni bölümü fragmanı yayınlandı. Önümüzdeki Cuma sezon finali yapacak İstanbullu Gelin yeni bölümde Fikret, Boran Air uçağında yakalanan uyuşturucu nedeniyle hapise giriyor. Adem, bu sahneleri ile "Boranlara ayrılan sürenin sonuna geldik" diyerek izliyor. İpek'in baygınlık geçirdiği İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanında Süreyya'nın bağırışı ve Faruk'un onu götürdüğü sahnede bebeği düşürdü mü sorusu akıllara geldi. İşte İstanbullu Gelin 53. yeni bölüm sezon finali fragmanı

İstanbullu Gelin 53. yeni bölüm fragmanı: Sezon finalinde Süreyya bebeğini mi kaybediyor? (Son bölüm izle)

İstanbullu Gelin 32. yeni bölüm fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Başrollerinde Aslı Enver ile Özcan Deniz'in yer aldığı, gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan İstanbullu Gelin son bölümde Fikret, Boran Air uçaklarından birinde çıkan yüklü miktarda uyuşturucu nedeniyle hapise girdi. İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanında Fikret'e bir şok daha karakolda geldi. Aksi kanıt bulunana kadar Fikret gözaltına alınır. Fragmanda mahkemeye çıkan Fikret'in hapis cezası aldığı ve İpek'in de ondan dolayı baygınlık geçirdiği düşünülüyor. Diğer yandan Süreyya'nın Faruk'a seslenmesi ve sonrasında acil olarak hastaneye götürülmesi acaba düşük mü yaptı, bebeği kaybediyorlar mı sorusunu akıllara getiriyor. İşte İstanbullu Gelin sezon finali fragmanı...

İSTANBULLU GELİN 53. YENİ BÖLÜM - SEZON FİNALİ FRAGMANI

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İstanbullu Gelin 52. son bölümde; Boranlar bir haberler sarsıldılar. Konağa gelen polis ekipleri, Boran Jet uçaklarında uyuşturucu bulunduğu gerekçesiyle Fikret'i gözaltına aldı. Faruk ve Fikret polis amirinin açıklaması karşısında dondu kaldı. Boranlar için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Fikret bu durumdan nasıl kurtulacak?

Burcu’nun nikah masasındaki cevabı herkesi etkilerken Esma ve Garip’te büyük bir kırılmaya neden olur. Osman yaşadıklarından kendini suçlamaktadır fakat Faruk durumu kendi özelinde değerlendirince Süreyya ile çatışmaya girer. Faruk ve Süreyya’yı bir araya getirme kararı alan Senem ve Akif’i günün sonunda büyük bir sürpriz beklemektedir.

Tüm bu kaostan yararlanmak için adımlarını atan Adem en beklemediği yerden derin bir yara alır.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM İZLE

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