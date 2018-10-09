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İstanbullu Gelin 57. yeni bölüm fragmanı: Fikret, Faruk'a gerçeği söyleyecek mi? (Son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 09.10.2018 14:52 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin 57. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Aslı Enver ile Özcan Deniz'in yer aldığı İstanbullu Gelin son bölümü şok bir gerçek ile sona ermişti. İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanında Ülfet'in Esma'ya söylediklerini duyan Fikret, Faruk'un babasının kim olduğunu öğreniyor ve bu gerçek karşısında adeta eziliyor. Annesinin böyle bir şey yapmayacağına inanan Fikret, Faruk'un karşısına geçiyor. Ona gerçeği söyleyebilecek mi? İşte İstanbullu Gelin 57. yeni bölüm fragmanı...

İstanbullu Gelin 57. yeni bölüm fragmanı: Fikret, Faruk'a gerçeği söyleyecek mi? (Son bölüm izle)

İstanbullu Gelin 57. yeni bölüm fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Aslı Enver ile Özcan Deniz'in başrolünde oynadığı İstanbullu Gelin yeni sezonu çok hızlı başladı. Tüm mal varlığını yitiren Boranlar, ayakta durma mücadelesi verdikleri sırada ortaya çıkan Ülfet, işlerini daha da zorlaştırıyor. İstanbullu Gelin son bölümde Ülfet'in Esma'ya Faruk ve onun gerçek babası hakkında söyledikleri izleyenleri şok etmişti. İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanında ise Fikret, bu konuşmaya kulak misafiri olmuş ve duydukları karşısında şok geçirmiştir. Annesinin kendilerine böyle birşey yapamayacağını söyleyen Fikret, abisine duyduklarını anlatacak mı? Faruk'un babası gerçekten Galip mi? İşte İstanbullu Gelin 57. yeni bölüm fragmanı...

İSTANBULLU GELİN 57. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Özcan Deniz ve Aslı Enver'in başrolde oynadığı İstanbullu Gelin dizisine yeni sezonda katılan usta oyuncu Meral Çetinkaya'nın canlandırdığı, Boranlar'ın gizemli halası Ülfet karakteri ortalığı karıştırmaya devam ediyor. Boranlar'ın içinde düştüğü zor durumdan faydalanan Ülfet, Esma ile büyük bir yüzleşme yaşadı. Ağabeyinin karısı Esma'ya şok bir suçlamada bulunan Ülfet'in söyledikleri dizideki tüm dengeleri değiştirecek gibi görünüyor.

İstanbullu Gelin son bölüm finalinde, Esma, Ülfet'in oyunları karşısında daha fazla sessizliğini koruyadı. Esma ve Ülfet yüzleşmesi, Fikret'in kırılma noktası olacak. Ülfet, Esma'ya Faruk'un babasının başkası olduğunu bildiğini söyledi. Ülfet, Esma'ya 'Faruk 7 aylık doğdu. Ama topaç gibi doğdu. Sence normal mi? Yoksa yıllarca zavallı ağabeyime Faruk'u kendi oğlu diye yutturduğunu açıklama zamanı geldi mi?' diye sordu. Ülfet'in bu sözleri karşısında ise Esma donup kaldı. Ancak bu konuşmaları dinleyen bir başkası vardı. Fikret duydukları karşısında şoke olurken, bu bildikleri ilerleyen bölümlerde onun için bir dönüm noktası olacak.

İstanbullu Gelin 56. bölümde Faruk yeni girdiği işinde bir toplantı sırasındayken polisler tarafından 'cinayete teşebbüs' suçlamasıyla gözaltına alındı. Adem'i işyerinde döven ve tehdit eden Faruk, Adem'in şikayetçi olmasıyla emniyete götürüldü. Faruk'un tek çıkış yolu Adem'in davayı geri çekmesine bağlıdır. Faruk'un gözaltına alındığı öğrenen Dilara, Adem'in karşısına çıktı ve şikayetini geri almadığı takdirde kendisini bir daha göremeyeceğini söyledi. Dilara'nn sözleri karşısında ifadesinde değişikliğe giden Adem, şikayetinden vazgeçti ve Faruk serbest kaldı. Ancak Faruk serbest kaldıktan sonra eşi Süreyya'ya patladı. Faruk Süreyya'ya 'Sen 3 kuruş kazanacaksın diye ben katil oluyordum' diye bağırdı.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM İZLE

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