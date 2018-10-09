İstanbullu Gelin 57. yeni bölüm fragmanı: Fikret, Faruk'a gerçeği söyleyecek mi? (Son bölüm izle)

İstanbullu Gelin 57. yeni bölüm fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Aslı Enver ile Özcan Deniz'in başrolünde oynadığı İstanbullu Gelin yeni sezonu çok hızlı başladı. Tüm mal varlığını yitiren Boranlar, ayakta durma mücadelesi verdikleri sırada ortaya çıkan Ülfet, işlerini daha da zorlaştırıyor. İstanbullu Gelin son bölümde Ülfet'in Esma'ya Faruk ve onun gerçek babası hakkında söyledikleri izleyenleri şok etmişti. İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanında ise Fikret, bu konuşmaya kulak misafiri olmuş ve duydukları karşısında şok geçirmiştir. Annesinin kendilerine böyle birşey yapamayacağını söyleyen Fikret, abisine duyduklarını anlatacak mı? Faruk'un babası gerçekten Galip mi? İşte İstanbullu Gelin 57. yeni bölüm fragmanı...

İSTANBULLU GELİN 57. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Özcan Deniz ve Aslı Enver'in başrolde oynadığı İstanbullu Gelin dizisine yeni sezonda katılan usta oyuncu Meral Çetinkaya'nın canlandırdığı, Boranlar'ın gizemli halası Ülfet karakteri ortalığı karıştırmaya devam ediyor. Boranlar'ın içinde düştüğü zor durumdan faydalanan Ülfet, Esma ile büyük bir yüzleşme yaşadı. Ağabeyinin karısı Esma'ya şok bir suçlamada bulunan Ülfet'in söyledikleri dizideki tüm dengeleri değiştirecek gibi görünüyor.