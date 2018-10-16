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İstanbullu Gelin 58. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Öz babası için DNA testi yaptıran Faruk'a anne tokadı!

DİZİ HABERLERİ  | 16.10.2018 02:24 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin dizisinin 58. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Aslı Enver ve Özcan Deniz'in başrollerde oynadığı İstanbullu Gelin'in 58. yeni bölümünde, gerçek babasının kim olduğunu araştıran Faruk, gizlice DNA testi yaptırdı. Test sonucunu açarken annesi Esma'ya yakalanan Faruk bir şok daha yaşadı. Esma, 'Hayatında görmediğin birinin sözüyle annenden şüpheleniyorsun. Bak bakalım baban kimmiş?' diyerek Faruk'a tokat attı. İstanbullu Gelin'de Faruk'un öz babası kim? İşte yeni bölüm fragmanı...

İstanbullu Gelin 58. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Öz babası için DNA testi yaptıran Faruk'a anne tokadı!

Yeni sezona sürpriz gelişmelerle başlayan ve Boranlar'ın alt üst olan hayatını ekrana getiren İstanbullu Gelin'de sular durulmuyor. İstanbullu Gelin 57. son bölümde, Esma ile konuşan Ülfet, Faruk'un babasının Garip olduğunu söylemiş ve bunları Fikret duymuştu. Kardeşi Fikret ise kavga ettiği Faruk'a 'Biz kardeş falan değiliz' diyerek duyduklarını açıklamıştı. Öz babasının kim olduğunu araştıran Faruk ise yeni bölümde DNA testi yaptırıyor. Ancak Faruk, Süreyya'yla birlikte sonuç zarfını açarken annesi Esma'ya yakalanıyor. Faruk'un kendisinden şüphelenmesine sinirlenen Esma oğluna tokat atarak, ''Sen evladım. Ömründe görmediğin bir kadının lafıyla benden şüpheleniyorsun. Ağacın kurdu içindeymiş. Bak bakalım baban kimmiş?' diyor.

İstanbullu Gelin'in 58. yeni bölümü 19 Ekim Cuma akşamı Star TV'de olacak.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
İstanbullu Gelin dizisinin 57. son bölümü 12 Ekim Cuma akşamı Star TV'de ekranlara geldi. Yeni sezonda sürpriz gelişmelerin eksik olmadığı dizinin son bölümünde Faruk öğrendikleri karşısında büyük bir şok yaşadı. Dizide, Faruk'un uzun yıllardır görüşmediği halası Ülfet, Esma'ya Faruk'un gerçek babasının Garip olduğunu bildiğini söyledi. Bu konuşmaları duyan Fikret ise büyük bir şaşkınlık yaşadı. İstanbullu Gelin son bölüm final sahnesinde ise, Fikret Adem'den intikam almak için yanlış işlere bulaştı. Halim'in yatına giden Fikret, öldürülmüş olduğunu görünce şok geçirdi. Kalp masasıyla Halim'i hayata döndürmeye çalışan Fikret'in elleri kan oldu. O sırada ise Faruk yata geldi ve Fikret'i cesedin başında elleri kanlı şekilde gördü.

'BENİM KARDEŞİM DEĞİLSİN. GARİP'İN OĞLUSUN'
Fikret'in Halim'i öldürmüş olduğundan şüphelenen Faruk bağırmaya başladı. Faruk 'Senin kardeşim olduğun için lanet ediyorum' diyince Fikret ağzındaki baklayı çıkardı ve 'Sen benim kardeşim değilsin' dedi. Fikret, Ülfet ile Esma'nın konuştuklarını duyduğunu anlatarak Faruk'a 'Sen Garip'in oğlusun' dedi. İstanbullu Gelin'in 19 Ekim Cuma ekrana gelecek olan 58. yeni bölümünden ise ilk sahne de yayınlandı. Duydukları karşısında hayatının şokun yaşayan Faruk'un yanına eşi Süreyya geldi. Süreyya Faruk'tan neler olduğunu anlatmasını istedi.

İstanbullu Gelin dizisinin 57. yeni bölümünde herkesi şaşırtan gelişmeler yaşandı. Aslı Enver ve Özcan Deniz'in başrolünde oynadığı İstanbullu Gelin'in son bölüm final sahnesinde, Fikret Halim'in yatında öldürüldüğünü gördü. O sırada yanına gelen ağabeyi Faruk ile aralarında tartışma yaşandı. Cinayetin şokuyla Fikret, Faruk'a kardeş olmadıklarını söylerek 'Sen Garip'in oğlusun' dedi. İstanbullu Gelin'in 58. yeni bölüm fragmanında ise Faruk, Süreyya'ya duyduklarını anlatıyor.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM KONUSU
Ülfet’in Esma’ya yaptığı suçlama ile Fikret şoka girmiştir. Annesinin onlara yalan bir hayat yaşatması fikri ile mücadele edemeyen Fikret, duyduklarını İpek ile paylaşır. İpek ise bu bilgi ile yıllardır beklediği şansı elde etmiş gibidir. Fikret’in itirazlarına rağmen DNA testi yaptırmak için harekete geçer. Süreyya’nın hayatında ise yeni bir sayfa açılmaktadır, hayalini kurduğu iş avuçlarının içerisindedir. Faruk’un da onayı ile Süreyya teklifi kabul eder. Ülfet’in işi için Süreyya’ya aracı olması ise Süreyya ile Esma’nın arasında gerginliğe neden olur.

Fikret tüm duygularının yanında bir de Adem’i bitirme planının peşindedir ve başını belaya sokmak üzeredir. Faruk’un Fikret’in yaptıklarını öğrenmesi ve olaya müdahalesi ise iki kardeşin yüzleşmesine sebep olacaktır.

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