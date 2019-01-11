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İstanbullu Gelin 69. yeni bölüm bu akşam var mı? 11 Ocak Cuma Star TV yayın akışı

DİZİ HABERLERİ  | 11.01.2019 02:44 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin dizisinin 69. yeni bölümü hayranları tarafından merakla bekleniyor. İstanbullu Gelin 68. son bölüme Garip ve Esma'nın düğünü damga vurmuştu. Finalde ise Esma hastalığını çocuklarına ilk defa açıklamıştı. Peki Çukur İstanbullu Gelin 69. yeni bölüm bu akşam var mı? İstanbullu Gelin yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte 11 Ocak Cuma Star TV yayın akışı.

İstanbullu Gelin 69. yeni bölüm bu akşam var mı? 11 Ocak Cuma Star TV yayın akışı

Star TV'nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin 68. son bölümüyle 28 Aralık Cuma akşamı ekrana gelmişti. Alzheimer hastası olduktan sonra hayata küsen Esma'yı Garip yalnız bırakmamış ve hastalıkla birlikte mücadele edeceklerini söylemişti. Garip ve Esma Boranlar'ın konağında yapılan törenle evlenmişti. Bugüne kadar hastalığını saklayan Esma Sultan ise Faruk ve Fikret'e alzheimer olduğunu açıklamış ve oğullarının konaktan gitmemesini istemişti. Boranlar'ın erkeklerinin ne karar vereceği, Esma ve Garip'in evlendikten sonra ne yapacağı ise İstanbullu Gelin'in 69. yeni bölümünde belli olacak.

İSTANBULLU GELİN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Yeni yılla birlikte bir çok dizi gibi ekrana ara veren İstanbullu Gelin'in yeni bölümü 11 Ocak Cuma akşamı da yayınlanmayacak. İstanbullu Gelin dizisi 25 Ocak Cuma akşamı yeni bölümüyle ekrana dönecek.

Star TV'de ise 11 Ocak Cuma akşamı Cehennem Melekleri 2 isimi yabancı film ekrana gelecek. 23.30'da ise İstanbullu Gelin'in tekrar bölümü yayınlanacak.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
İstanbullu Gelin'in son bölümünde Boranlar'da düğün heyecanı vardı. Faruk ve Fikret, Garip ve anneleri Esma'nın konakta yaşayacak olması nedeniyle ayrı ev tutarak konaktan ayrılmaya karar verdiler. Esma ise nikahının ardından çocuklarıyla konuşarak hastalığını ilk defa açıkladı. Esma, doktorun yaşadığı yeri ve alışkanlıklarını değiştirmemesini tavsiye ettiğini bu nedenle de Garip'in burada kalmaya karar verdiğini söyledi. Esma kalan sağlıklı hayatını sevdikleriyle bir arada geçirmeyi istediğini söyleyerek, Faruk'tan konaktan ayrılmamasını istedi.

Esma ve Garip düğünü için kızlar heyecanla hazırlıkları sürdürürken Faruk ve Fikret’in aklında bambaşka bir telaş, soru vardır; kim, nerede yaşayacak… Esma’nın tavrı Faruk ve Fikret için beklenmedik olsa da verilen cevap neticesiyle Faruklar yeni bir yola çıkma kararı alırlar. Konakta aileyi bir arada tutabilmenin çarelerini arayan Süreyya için susmak zorlaşırken bir de Senem’in Adem’le ilgili sırrına ortak olmak zorunda kalır. Herkes değişen hayatlarına kendince tutunabilmek için çözüm yolları aramaktayken Esma dengeleri değiştirecek bir karar alır.

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