MAGAZİN

İstanbullu Gelin'de Faruk ve Süreyya arasında Özgür krizi! İstanbullu Gelin 76. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 16.03.2019 01:59 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin dizisi 76. son bölümüyle ekrana geldi. İstanbullu Gelin'de Faruk ve Süreyya arasında Özgür krizi yaşandı. Özgür'ün Faruk'u öpmesini gören Süreyya çılgına döndü. İkilinin evliliği bir anda karışırken, Özgür ise yaptığı hatanın ardından intihara kalkıştı. Konakta yaşanan bu büyük kriz herkesi derinden sarstı. Faruk, Süreyya'yı ikna etmeye çalışırken, bir yandan da Süreyya'yı onların aşkına inanmamakla suçladı. İşte İstanbullu Gelin 76. son bölümde yaşananlar.

İstanbullu Gelin 76. son bölümü ile 15 Mart Cuma akşamı ekrana geldi. İstanbullu Gelin son bölümde, iş seyahatinde otelde kalan Faruk, eşi Süreyya'ya atacağı mesajı yanlışlıkla yan odasında kalan Özgür'e gönderdi. Uzun süredir Faruk'tan hoşlanan, Okan'ın yeğeni Özgür ise bu mesajdan sonra Faruk'un da kendisinden hoşlandığını sandı. Faruk ise yaptığı hatayı fark edince özür dilemek için Özgür'ün kapısını çaldı. Ancak Özgür bir anda Faruk'u öpmeye başladı. O sırada sürpriz yapmak için otele gelen Süreyya ise Faruk ve Özgür'ü bornozlu bir şekilde oda kapısında öpüşürlerken yakaladı.

OKAN KONAĞI BASTI!
Süreyya koşarak otelden çıktı. Ancak daha sonra Faruk'un odasına geldi. Faruk Süreyya'yı görünce şaşkınlık yaşadı. Faruk ile Süreyya arasında adeta fırtınalar esti. Süreyya, Özgür'ün Faruk'u öpmek için cesareti nereden bulduğunu sorguladı. Faruk, Süreyya'yı ikna etmeye çalışırken, bir yandan da Süreyya'yı onların aşkına inanmamakla suçladı. Diğer yandan ise Okan'ın yeğeni Özgür yaşanan yanlış anlamanın ardından Faruk'un kendisinden hoşlanmadığını fark edince intihara kalkıştı. Okan ise konağa gelerek Faruk'tan hesap sordu.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM ÖZETİ
Faruk ve Süreyya, Özgür meselesini sindirmeye çalışmakta; İpek ve Fikret küllerinden yeniden doğmuş, ikinci baharlarını yaşamaktadır. Adem’in Dilara’yı iknası işe yaramış, terapistten destek almaya başlamışlardır. Dengeyi kurmaya çalışan Adem, Güneş’i ailesiyle tanıştırmak için ilk adımı atar. Özgür’ün hastaneye kaldırıldığını öğrenen Okan’ın öfkeyle konağa gelişiyle Boranlar kendilerini trajik bir meselenin içinde bulur…

Korkunç bilanço! Meğer minibüslerde...Korkunç bilanço! Meğer minibüslerde...
Kadın dizisinde Bahar ve Sarp'ı yıkan olay!Kadın dizisinde Bahar ve Sarp'ı yıkan olay!
Ümit Kantarcılar o sahnedeki performansıyla ağlattı!Ümit Kantarcılar o sahnedeki performansıyla ağlattı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İstanbullu Gelin istanbullu gelin 76. son bölüm izle

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Kim Milyoner Olmak İster'de şoke eden an! İlk soruda elendi

Kim Milyoner Olmak İster'de şoke eden an! İlk soruda elendi

Kadın'da Bahar'dan Pırıl'ı şoke eden teklif!

Kadın'da Bahar'dan Pırıl'ı şoke eden teklif!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arka Sokaklar'da Mesut krizi! Son anda yetiştiler! Arka Sokaklar 509. son bölüm izle!

Arka Sokaklar'da Mesut krizi!

Kadın'da Bahar ve Sarp'ın çocuklarına Nezir tehdidi! Kadın dizisi 54. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Kadın dizisinde Bahar ve Sarp'ı yıkan olay!

Ümit Kantarcılar o sahnedeki performansıyla ağlattı!

Ümit Kantarcılar o sahnedeki performansıyla ağlattı!

Çukur'da Vartolu ve Celasun, Çeto ile ortak mı çalıştı? Koçovalılar karışıyor! Çukur 57. yeni bölüm fragmanı izle!

Çukur'da Çeto'dan Koçovalılar'ı karıştıran itiraflar!

Zalim İstanbul dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Zalim İstanbul 1. bölüm fragmanı izle!

İddialı dizi ekran için gün sayıyor! İşte 1. bölüm fragmanı

Bizim Hikaye dizisi Latin Amerika'yı fethetti!

Bizim Hikaye dizisi Latin Amerika'yı fethetti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.