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İstanbullu Gelin'de büyük şok! Kim öldü? İstanbullu Gelin 83. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 29.04.2019 22:42 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin 83. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Mayıs sonunda final yapacak olan İstanbullu Gelin yeni bölümde Esma'nın unutkanlığı nedeniyle Nazif yangının ortasında kilitli kaldı. Boranlar'da ise yaşanan olaydan sonra büyük bir yas hakim oldu. Esma ise kendine geldikten sonra olanları Garip'ten öğrenince çılgına döndü. Peki İstanbullu Gelin'de Nazif öldü mü? İşte İstanbullu Gelin 83. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

İstanbullu Gelin dizisinin 3 Mayıs Cuma akşamı ekrana gelecek olan 83. yeni bölümünde Boranlar konağında büyük bir şok yaşanacak.

Kütüphane yaptırmak isteyen Esma, Nazif'le birlikte metruk bir binaya girdi. Esma binayı restore ettirmek için gezerken bodrum katına indiler. Ancak bu sırada Esma hastalığının belirtisini yaşadı ve her şeyi unuttu. Esma bodrum katından çıkıp giderken kapının kapanmasıyla Nazif kilitli kaldı. Gaz lambasının devrilmesiyle ortalığı bir anda alevler sardı. Alevlerin ortasında kalan Nazif'e ne olduğu ise yeni bölümde belli olacak.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gülistan'ın gebelik haberi de alınınca konakta bahar havası esiyor. Bu sırada Adem ile Dilara sevgilileri ile yakalandılar. Ama bu sefer birbirlerini olgunlukla karşıladılar. Esma için artık devir teslim zamanı geldi. Ancak Esma ise hastalığının belirtilerini yeniden yaşamaya başladı. Süreyya ile duygusal bir konuşma gerçekleştiren Esma geçirdiği son atak ile aile üyelerini şaşkına çevirdi.

Final sahnesinde ise kütüphane yaptırmak isteyen Esma, Nazif'le birlikte metruk bir binaya girdi. Esma binayı restore ettirmek için gezerken bodrum katına indiler. Ancak bu sırada Esma hastalığının belirtisini yaşadı ve her şeyi unuttu. Esma bodrum katından çıkıp giderken kapının kapanmasıyla Nazif kilitli kaldı. Gaz lambasının devrilmesiyle ortalığı bir anda alevler sardı. Alevlerin ortasında kalan Nazif'e ne olacağı ise yeni bölümde belli olacak.

Geçmişiyle yüzleşen Süreyya, Yaz’a ve Faruk’a tutunmuştur. Senem için ise gerilimli bekleyiş sürmektedir. Esma hala vakti varken ailesiyle ilgili önemli adımlar atmak ister, bir nevi devir teslim töreni hazırlığındadır. Her şey yoluna girerken Gülistan’lardan da bir müjde gelince konakta bayram havası esmeye başlar. Esma’nın ansızın yaşayacağı bir atak ise her şeyi altüst edecek güçtedir.


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