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İstanbullu Gelin'de Süreyya, Faruk'a Selami Şahin şarkısıyla mesaj yolladı!

İSTANBULLU GELİN HABERLERİ | 27.01.2018 01:54 | Son Güncelleme 7 saat önce

İstanbullu Gelin'in 34. bölümüne, Faruk ve Süreyya'nın Uludağ'daki romantik anları damga vurdu. Faruk ve Süreyya, aşklarını tazelemek için Uludağ'a gitti. Barda sahneye çıkan Süreyya, Faruk için Selami Şahin'in Seninle Başım Dertte şarkısını söyledi.

İstanbullu Gelin'de Süreyya, Faruk'a Selami Şahin şarkısıyla mesaj yolladı!

İstanbullu Gelin'in 26 Ocak Cuma akşamı yayınlanan son bölümünde, Süreyya ve Faruk Uludağ'da aşk tazeledi. Aslı Enver, kendi sesinden Selami Şahin'in unutulmaz eseri Seninle Başım Dertte'yi söyledi.

Süreyya, yıl dönümleri için Faruk’a bir sürpriz hazırladı.
Esma’nın itiraflarıyla konakta yer yerinden oynar. Süreyya, Faruk’u sakinleştirmek için beklenmedik bir hamle yapar. Duygusal açmazlarda olan Fikret sonunda patlar. Murat’ın kontrolsüz öfkesi tatsız bir olaya sebebiyet verir. Neşeli bir haber duyanları sevince boğar. Can, sürpriz bir isimle sonuçları çok tehlikeli olacak bir ortaklık kurar. Osman, annesinden duydukları ile yıkılır. Faruk gelen bir telefonla bunca zamandır engellemeye çalıştığı felaketin gerçekleşmiş olduğunu anlayacaktır.

Süreyya (Aslı Enver), bir günlüğüne de olsa sorunları unutup biraz nefes almak için Faruk’a (Özcan Deniz) büyük bir sürpriz hazırlar ve sevdiği adamı aşklarının başladığı yere, Uludağ’a kaçırır. İkili karlar altında hem aşklarını tazelerler hem de yıl dönümlerini kutlarlar.

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