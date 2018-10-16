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İstanbullu Gelin'deki tokat sahnesi Özcan Deniz'i zorladı

İSTANBULLU GELİN HABERLERİ  | 16.10.2018 14:53 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin'in Faruk'u Özcan Deniz bir sahnede yediği tokattan sonra kendine gelemedi! Özcan Deniz sosyal medya hesabından o anları paylaşıp "Üç gündür kulağım duymuyor" dedi

İstanbullu Gelin'deki tokat sahnesi Özcan Deniz'i zorladı

İstanbullu Gelin'in Faruk'u Özcan Deniz, dizi çekimlerini büyük bir hızla sürdürüyor.

Vaktinin büyük bir çoğunluğunu sette geçiren Özcan Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını hem güldürdü hem de üzdü.

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Dizide Esma Boran karakterini canlandıran İpek Bilgin’le çekilmiş bir sahnesini paylaşan Deniz, Boran’dan tokat yerken görüldüğü sahne için komik bir yorumda bulundu.

Deniz paylaştığı kısa görüntülerin üzerine: “Üç gündür kulağım duymuyor valla, İpekçim insanım yaa”, “Neredeyim burası neresi?” şeklinde notlar düştü.

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