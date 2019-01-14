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İstanbullu Gelin'in Esma Sultan'ı İpek Bilgin hayranlarını şaşırttı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.01.2019 00:36 | Son Güncelleme

Star TV'de yayınlanan İstanbullu Gelin dizisinde Esma Boran karakterini canlandıran ünlü oyuncu İpek Bilgin, hayranlarını şaşırttı. İpek Bilgin bir rap müzik klibinde rol aldı.

İstanbullu Gelin'in Esma Sultan'ı İpek Bilgin hayranlarını şaşırttı!

İstanbullu Gelin'de hayran bırakan oyunculuk performansı ile parmak ısırtan İpek Bilgin günlük hayatında aslında bambaşka ve çok renkli biri. Dizide otoriter bir karaktere ustaca hayat veren İpek Bilgin'in bir rap müzik klibindeki görüntüleri görenleri şaşırttı.

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İpek Bilgin, Rapçi Özbi'nin Serserilik ve Şiir isimli klibinde konuk oyuncu oldu.

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Dizide hallerinden çok uzak bir havaya bürünen İpek Bilgin bu haliyle çok şaşırttı.

İpek Bilgin

İPEK BİLGİN KİMDİR?

İstanbullu Gelin'de Özcan Deniz'in annesi rolüne hayat veren Fatma İpek Bilgin 24 Mart 1956 doğumludur. Türk tiyatro oyuncusu, tiyatro oyun yönetmeni, oyuncu çalıştırıcısı ve çevirmendir. Esasen tiyatrocu olan İpek Bilgin, tiyatronun yanı sıra birçok sinema filmi ve televizyon dizisinde de oynamıştır. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev yapmıştır. Geç başladığı televizyon dizilerindeki kariyeri, ülke çapında tanınmasını sağlamış ve hayranlık kazandırmıştır. Çevirmenlik de yapan İpek Bilgin, tiyatro hakkında yazılan Eric Morris ve Joan Hotchkis'in Rol Yapmayın Lütfen kitabı ile Eric Morris'in Fütursuz Oyunculuk Oyunculukta İşçilik Süreci kitabını İngilizceden çevirerek Türkçeye kazandırmıştır. 2000 yılındaki 48. Sanat Kurumu Tiyatro Ödüllerinde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Aylin Damcıoğlu ile paylaşmıştır.

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İpek Bilgin İstanbullu Gelin

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