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İstanbullu Gelin'in Faruk'u Özcan Deniz'in fotoşop ricası

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.09.2018 14:19 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin'in başrol oyuncuları Özcan Deniz ve Aslı Enver yeni sezon için poz verdi! Özcan Deniz'in bu isteği dikkat çekti

İstanbullu Gelin'in Faruk'u Özcan Deniz'in fotoşop ricası

Başrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver’in paylaştığı, Star TV’nin milyonların gönlünde taht kuran dizisi İstanbullu Gelin beklenmedik hikayesi ve yeni karakterleri ile üçüncü sezonuna iddialı bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor.

Özcan Deniz başrolünü Aslı Enver ile paylaştığı 'İstanbullu Gelin' dizisinin tanıtım fotoğrafları için objektif karşısına geçti.

Fotoğraflarda abartıya kaçmadan fotoşop uygulandı. Ancak Özcan Deniz ekipten ''Göz çevremdeki kaz ayaklarına dokunmayın. Onlar bana yaşanmışlık katıyor, hoşuma gidiyor'' dedi.

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46 yaşındaki oyuncunun kaz ayaklarına dokunulmadı.

İSTANBULLU GELİN YENİ SEZON NE ZAMAN?

Yeni isimlerle zenginleşen kadrosu ve çarpıcı 3. Sezon hikayesi ile İstanbullu Gelin Eylül’de Star’da.

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