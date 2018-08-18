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İstanbullu Gelin yeni sezon fragmanı geldi! İstanbullu Gelin yeni bölüm ne zaman?

İSTANBULLU GELİN HABERLERİ  | 18.08.2018 13:46 | Son Güncelleme

Star TV'nin en sevilen dizilerinden İstanbullu Gelin yeni sezon fragmanı geldi! Yeni sezon tanıtımı oldukça kısa olmasına rağmen etkili. Dizinin hayranlarının uzun zamandır beklediği yeni sezon tanıtımı sonunda yayınlandı. Peki İstanbullu Gelin yeni bölüm ne zaman? Tarih belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

İstanbullu Gelin yeni sezon fragmanı geldi! İstanbullu Gelin yeni bölüm ne zaman?

Başrollerini Aslı Enver, Özcan Deniz, İpek Bilgin, Salih Bademci, Fırat Tanış ve Dilara Aksüyek’İn paylaştığı İstanbullu Gelin yeni sezon fragmanı geldi! Oldukça kısa olduğu görülen tanıtım dizinin hayranlarını pek tatmin etmese de yeni ve uzun tanıtımların geleceğine kesin gözüyle bakılıyor. İstanbullu Gelin final bölümü de haberimizde. Dizinin takipçileri İstanbullu Gelin yeni bölüm ne zaman? sorusunun da yanıtını arıyorlar…

BORAN'LARI ZOR GÜNLER BEKLİYOR

Fikret uçağın korgo bölümünde bulunan uyuşturucu nedeniyle tutuklanır. Bu durum Boran Şirketler grubunun hisse kaybetmesine sebep olmaktadır. Faruk detaylı bir araştırma ile komployu yapanı bulmaya çalışmaktadır. Adem ise Fikret'e karşı oynamaya devam etmektedir. Süreyya'nın kanamasının olması ise Boranlar'a bir şok daha yaşatacaktır.

Faruk, İpek'in desteği ile komployu yapanın Adem olduğunu öğrenir ve önemli bir karar vererek Adem'in karşısına bir seçimle çıkar.

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KIZLARI OLMAK İÇİN 200 BAŞVURU

Dizinin cast ekibi ‘Yaz’ rolünde oynayacak yeni bir yıldız keşfetmek için şu günlerde arayışlarını sürdürüyordu. Özcan Deniz hiç tanınmamış biri olmasını istiyordu. ‘Yaz’ için şimdiye kadar 200’ün üzerinde kişi başvurmuştu.

Faruk ile Süreyya’nın kızları Yaz’ı kimin canlandıracağı kanal tarafından açıklanmasa da Eylül ayında yeni sezona başlayacak olan dizide Ahsen Eroğlu’nu Faruk ve Süreyya’nın kızı Yaz rolünde izleyeceğimiz söylentileri dolaşıyor. Ahsen Eroğlu daha önce Muhteşem Yüzyıl Kösem ve Kızlarım İçin gibi yapımlarda rol almıştı.

Bu haber ayrıca dizide ileriye doğru bir zaman atlaması yaşanacağı söylentilerini de doğrular nitelikte. Ancak bu konuyla ilgili de yapımcı veya kanaldan henüz bir açıklama yok.

İSTANBULLU GELİN YENİ SEZON YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Eylül ayında ekranda olması beklenen İstanbullu Gelin 54.bölüm yayın tarihi belli olur olmaz diziyle ilgili haberlerimiz arasında yer alacaktır.

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