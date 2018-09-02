İstanbullu Gelin yeni sezon fragmanı yayınlandı! Süreyya katil oluyor!

Star TV'de iki sezondur cuma günleri büyük bir ilgiyle izlenen İstanbullu Gelin dizisinin 3. sezon tanıtımı yayınlandı. İstanbullu Gelin yeni sezonda seyirciyi şoke eden bir gelişme yaşanıyor. Faruk ve Süreyya'nın kızları Yaz, büyüyüp genç kız oluyor. Fragmanda Yaz, annesinin Esma Hanım'ı kendi elleriyle öldürdüğünü söyleyip "Şimdi ben bu bildiklerimi nereye koyayım?" diyerek çaresizliğini ifade ediyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Fikret uçağın kargo bölümünde bulunan uyuşturucu nedeniyle tutuklanır. Bu durum Boran Şirketler grubunun hisse kaybetmesine sebep olmaktadır. Faruk detaylı bir araştırma ile komployu yapanı bulmaya çalışmaktadır. Adem ise Fikret’e karşı oynamaya devam etmektedir. Süreyya’nın kanamasının olması ise Boranlar’a bir şok daha yaşatacaktır. Faruk, İpek’in desteği ile komployu yapanın Adem olduğunu öğrenir ve önemli bir karar vererek Adem’in karşısına bir seçimle çıkar.

