MAGAZİN

İstanbullu Gelin yeni sezon fragmanı yayınlandı! Süreyya katil oluyor!

İSTANBULLU GELİN HABERLERİ  | 02.09.2018 12:15 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin yeni sezon fragmanı yayınlandı. İstanbullu Gelin yeni bölümde şok bir olay gerçekleşiyor. Fragmandaki detayda büyüyen Yaz, annesi Süreyya'nın Esma Sultan'ı öldürdüğünü söylüyor.

İstanbullu Gelin yeni sezon fragmanı yayınlandı! Süreyya katil oluyor!

Star TV'de iki sezondur cuma günleri büyük bir ilgiyle izlenen İstanbullu Gelin dizisinin 3. sezon tanıtımı yayınlandı. İstanbullu Gelin yeni sezonda seyirciyi şoke eden bir gelişme yaşanıyor. Faruk ve Süreyya'nın kızları Yaz, büyüyüp genç kız oluyor. Fragmanda Yaz, annesinin Esma Hanım'ı kendi elleriyle öldürdüğünü söyleyip "Şimdi ben bu bildiklerimi nereye koyayım?" diyerek çaresizliğini ifade ediyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Fikret uçağın kargo bölümünde bulunan uyuşturucu nedeniyle tutuklanır. Bu durum Boran Şirketler grubunun hisse kaybetmesine sebep olmaktadır. Faruk detaylı bir araştırma ile komployu yapanı bulmaya çalışmaktadır. Adem ise Fikret’e karşı oynamaya devam etmektedir. Süreyya’nın kanamasının olması ise Boranlar’a bir şok daha yaşatacaktır. Faruk, İpek’in desteği ile komployu yapanın Adem olduğunu öğrenir ve önemli bir karar vererek Adem’in karşısına bir seçimle çıkar.

PARTNERKırmızı ışıkta başladı mahkemede bittiKırmızı ışıkta başladı mahkemede bitti
Özcan Deniz kızıyla ilk karesini paylaştıÖzcan Deniz kızıyla ilk karesini paylaştı
İstanbullu Gelin'in 3. sezonuna Ahsen Eroğlu da katıldıİstanbullu Gelin'in 3. sezonuna Ahsen Eroğlu da katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İstanbullu Gelin 3. sezon tanıtımı istanbullu gelin yeni sezon süreyya istanbullu gelin ne zaman başlıyor

En Çok Okunan Haberler

İlber Ortaylı uyardı: Açlık kapıda

İlber Ortaylı uyardı: Açlık kapıda

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da MEB Bakanı Ziya Selçuk hakkında flaş açıklama

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da MEB Bakanı Ziya Selçuk hakkında flaş açıklama

Son dakika! Gaziantep'te trafik kazası: 8 ölü, 18 yaralı

Son dakika! Gaziantep'te trafik kazası: 8 ölü, 18 yaralı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan'da dolar açıklaması: Yavaş yavaş son vermek gerekiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan'da dolar açıklaması: Yavaş yavaş son vermek gerekiyor

Dolar yükseldikçe ABD Büyükelçiliği de yükseliyor

Dolar yükseldikçe ABD Büyükelçiliği de yükseliyor

Trabzon'da fuhuş operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Trabzon'da fuhuş operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Özcan Deniz kızıyla ilk karesini paylaştı

Özcan Deniz kızıyla ilk karesini paylaştı

İstanbullu Gelin'in 3. sezonuna Ahsen Eroğlu da katıldı

İstanbullu Gelin'in 3. sezonuna Ahsen Eroğlu da katıldı

Meral Çetinkaya İstanbullu Gelin'de! İşte ilk fotoğrafı

Meral Çetinkaya İstanbullu Gelin'de! İşte ilk fotoğrafı

Nihal Yalçın İstanbullu Gelin'de

Nihal Yalçın İstanbullu Gelin'de

İstanbullu Gelin yeni sezon fragmanı geldi! İstanbullu Gelin yeni bölüm ne zaman?

İstanbullu Gelin yeni sezon fragmanı geldi! İstanbullu Gelin yeni bölüm ne zaman?

İstanbullu Gelin'e Meral Çetinkaya da dahil oldu

İstanbullu Gelin'e Meral Çetinkaya da dahil oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.