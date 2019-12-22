İstanbullular bu hafta kültür ve sanata doyacak

İSTANBUL (AA) - SAADET FİRDEVS APARI - İstanbul bu hafta geniş bir yelpazede, birbirinden farklı etkinliklerle yerli ve yabancı sanatçıların katıldığı konser, sergi, tiyatro ve performanslara sahne olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarında, yarısı çocuklar için olmak üzere 20 oyun tiyatroseverlerle buluşacak.

Program kapsamında 25-28 Aralık'ta, Shakespeare'in en sevilen komedilerinden biri olan "12. Gece" Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde, John Steinbeck ve Boris Vian'ın yazdığı "Karıncalar - Bir Savaş Vardı" Fatih Reşat Nuri Güntekin Sahnesi'nde ve Moliere'in saf bir adamın, onu gelir kapısı gibi kabul eden doktorunun yanlış teşhislerine kanıp, kendini neredeyse ölümcül bir hasta olarak görmesi sonucu gelişen olayları konu alan oyunu "Hastalık Hastası" Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde izlenebilecek.

Aynı tarihlerde Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde Ahmet Sami Özbudak'ın yazıp Yiğit Sertdemir'in yönettiği "Hayal-i Temsil", Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde ABD toplumunun vitrininde sunulan kutsal aile kavramının irdelendiği "Vahşi Batı", Ümraniye Sahnesi'nde John Patrick'in kaleme aldığı iki perdelik oyun "Tatlı Kaçık", Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde Tuncer Cücenoğlu'nun kaleme aldığı "Matruşka" ve Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde toplumun çok farklı kesimlerinden gelen, mutluluğu yakalayamamış, duyarlı, sevecen iki kadının öyküsünün aktarıldığı "Çin Sabahta" sahnelenecek.