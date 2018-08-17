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İşte Arka Sokaklar 13. sezon fragmanı

ARKA SOKAKLAR HABERLERİ  | 17.08.2018 11:08 | Son Güncelleme

Arka Sokaklar 13. sezon fragmanı yayınlandı. Arka Sokaklar yeni sezonda Rıza Baba liderliğinde ekip yepyeni maceralara atılacak. Arka Sokaklar yeni bölümleri ne zaman başlıyor?

İşte Arka Sokaklar 13. sezon fragmanı

Arka Sokaklar 13. sezon için geri sayım başladı. İlk bölümü 31 Temmuz 2006 yılında ekrana gelen ve 12 yıldır büyük bir ilgiyle izlenen Arka Sokaklar'ın 13. sezon fragmanı yayınlandı.

İstanbul Polis Teşkilatı Asayis Şube'de görev yapan 'sivil' bir ekibin, İstanbul'un sokaklarını arşınladığı ve karşılarına çıkan her türlü kanunsuzlukla mücadele ettiği dizinin yeni bölümü yine aksiyon ve maceralarla dolu olacak. Yayınlanan fragmanda da bu heyecan seyirciye aktarılırken "13"e vurgu yapılıyor.

ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başrollerini Zafer Ergin, Özgür Ozan, Şevket Çoruh, Oya Okar, Alp Korkmaz, Özlem Çınar, Merve Oflaz'ın paylaştığı dizinin yeni bölümü eylül ayında ekrana gelecek fakat tam tarih henüz belli değil.

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