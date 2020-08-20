İşte Benim Stilim fenomeni Bahar Candan’dan yeni frikik!

Bir dönemin fenomen moda programı İşte Benim Stilim yarışmacısı Bahar Candan kendine has konuşma tarzıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Programın ikinci sezonunda yarışan ablası Nihal Candan’a performansında destek olmak için stüdyoya misafir olan Bahar, yapımcılar tarafından anında fark edildi ve yeni sezonun kadrosuna dahil edildi. Yarışma boyunca konuşması, yürüyüşü ve ‘Dondurma’ şarkısıyla fenomen haline dönüşen Bahar Candan İşte Benim Stilim programının final yapmasından sonra sosyal medya paylaşımlarına ağırlık verdi. Yarışmadaki görüntüsünden eser kalmayan Bahar Candan’ın yeni hali görenleri şoke etti. Geçirdiği estetik operasyonu inkar eden Bahar Candan photoshopu da abartınca adeta tanınmaz hale dönüştü.

BAHAR CANDAN’IN İKİNCİ FRİKİK VUKUATI



Yaptığı photoshoplarla adından sıklıkla söz ettiren Bahar Candan’ın yüz hatlarındaki büyük değişim İşte Benim Stilim izleyicisini dehşete düşürdü. Sosyal medyada kimi zaman boyunu uzatan Bahar’ın ince kaşları ve kemikli yüz hatları hayranlarına pes dedirtti. Son olarak leoparlı büstiyeri ve mini kot eteğiyle poz veren Bahar firikik vermekten kurtulamadı. Kalın siyah kaşları ve kırmızı rujuyla kameraya poz veren Bahar fotoğrafının altına “Suşi takıntısı olan bakmasın” notunu düştü. Geçtiğimiz aylarda da frikik verdiği bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Bahar Candan gelen tepkilerden sonra gönderisini silmeyi tercih etmişti.

Fenomen yarışmacı Bahar Candan’ın paylaşımlarından sonra hayranları “yüzünün normal halini unuttuk” sözleriyle sitemlerini iletmeyi ihmal etmedi.



Gelen yorumlara aldırış etmeyen Bahar Candan photoshoplu fotoğraflarını yayınlamayı sürdürüyor.