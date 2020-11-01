İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşenur Balcı’dan olay yaratan paylaşım! Pozları sosyal medyayı salladı!

Bu Tarz Benim yarışmasında üçüncü ve İşte Benim Stilim All Star’da şampiyon olmayı başaran Ayşenur Balcı katıldığı programların sonraında geniş bir hayran kitlesine kavuştu. Yarışmanın sonrasında soyunma videoları ifşa edilen Balcı +18 görüntüleriyle dikkatleri üzerine çekmişti. Ortay çıkan görüntülerinin ardından Ayşenur Balcı adeta inzivaya çekildi. Sessizliğini bozan fenomen yarışmacı sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlarla bir kez daha adından söz ettirmeyi başardı.

Dijital platformlarda yayınlanmayı sürdüren İşte Benim Stilim programında boy gösteren Ayşenur Balcı’nın yarışmadaki halinden eser kalmadı.

26 yaşındaki Ayşenur Balcı, yaptırdığı estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüştü.

Fazla kilolarından kurtulan Balcı sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla eleştirilerin hedefi olmayı sürdürdü.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Geçtiğimiz aylarda iş insanı Özgür İnal’la olan ilişkisinin sosyal medya hesabından duyuran Ayşenur Balcı birbirinden seksi pozlar verdi.

Bir derginin çekimleri için hazırlandığı duyuran Balcı, kulisten görüntülerini yayınladı. Fenomen yarışmacının kuliste siyah iç çamaşırıyla verdiği pozlar takipçilerinin eleştirilerine neden oldu.

