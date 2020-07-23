İşte Benim Stilim yarışmasının son hali görenleri şaşırttı! Abla-kardeş estetiği!

İşte Benim Stilim yarışmasına abla-kardeş olarak katılan Nihal ve Bahar Candan, kendilerine has konuşma tarzıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Candan kardeşlerin yaptığı paylaşımlar görenleri şaşkına çeviriyor. İşte Benim Stilim yarışmasından sonra yaptırdığı estetik operasyonlarla adından söz ettiren Nihal Candan’ın son halini görenler ise tanıyamadı. Ablası Nihal’in yolundan giden Bahar Candan ise fotoğraflarına yaptığı shoplar takipçilerinin eleştirilerine neden oldu.

NİHAL CANDAN’IN ÇARPICI DEĞİŞİMİ



“İşte Benim Stilim” yarışmasına katıldıktan sonra Survivor programında da yarışmacı olan Nihal Candan estetik ameliyatları ile gündeme geldi. Estetik ameliyatlarının sayısının çok olduğunu düşünenlere inat Nihal Candan; “Göğüslerim kilo alıp vermekten deforme olmuştu. Göğüs estetiği ameliyatı oldum. Bir de badem göz operasyonum var. Onun dışında hiçbir şey yok. Dudaklarım orijinal her sabah fırçalıyorum” dedi. Nihal Candan’ın itirafı ise sosyal medyada inandırıcı gelmedi.