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İşte Benim Stilim yarışmasının son hali görenleri şaşırttı! Abla-kardeş estetiği!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2020 12:49 | Son Güncelleme

2015 yılında Tv 8 ekranlarına gelen “İşte Benim Stilim” yarışması 7 sezon boyunca ekranlarda kalmayı başardı. 7 sezon boyunca programa katılan yarışmacılar konuşuldu. Sunuculuğunu Öykü Serter’in yaptığı programın jüri koltuğunda ise İvana Sert, Uğurkan Erez, Kemal Doğulu, Nur Yerlitaş ve Kerimcan Durmaz oturdu. Jürisi ve yarışmacıları ile reyting rekorlarını alt üst eden program yıllar geçmesine rağmen hala sosyal medyanın gündemine geliyor.

İşte Benim Stilim yarışmasının son hali görenleri şaşırttı! Abla-kardeş estetiği!

İşte Benim Stilim yarışmasına abla-kardeş olarak katılan Nihal ve Bahar Candan, kendilerine has konuşma tarzıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Candan kardeşlerin yaptığı paylaşımlar görenleri şaşkına çeviriyor. İşte Benim Stilim yarışmasından sonra yaptırdığı estetik operasyonlarla adından söz ettiren Nihal Candan’ın son halini görenler ise tanıyamadı. Ablası Nihal’in yolundan giden Bahar Candan ise fotoğraflarına yaptığı shoplar takipçilerinin eleştirilerine neden oldu.

NİHAL CANDAN’IN ÇARPICI DEĞİŞİMİ

nihal candan estetik
“İşte Benim Stilim” yarışmasına katıldıktan sonra Survivor programında da yarışmacı olan Nihal Candan estetik ameliyatları ile gündeme geldi. Estetik ameliyatlarının sayısının çok olduğunu düşünenlere inat Nihal Candan; “Göğüslerim kilo alıp vermekten deforme olmuştu. Göğüs estetiği ameliyatı oldum. Bir de badem göz operasyonum var. Onun dışında hiçbir şey yok. Dudaklarım orijinal her sabah fırçalıyorum” dedi. Nihal Candan’ın itirafı ise sosyal medyada inandırıcı gelmedi.

BAHAR CANDAN SOSYAL MEDYADA BAMBAŞKA BİRİ

bahar candan estetik
Bahar Candan’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda kullandığı shoplar takipçilerine ‘pes’ dedirtti. Bahar Candan’ın vücudunu deforme edecek derecede zayıf ve uzun gösterme çabası ise takipçilerini ikiye böldü. Photoshoplarını destekleyen olduğu kadar Bahar Candan her fırsatta eleştiri oklarının hedefi olmaktan kurtulamıyor.

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